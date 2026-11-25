W skrócie Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Warszawski Szpital Południowy karę w wysokości ponad 2,3 mln zł w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu placówki.

Kontrolerzy stwierdzili przyjmowanie pacjentów poza kolejnością, braki lekarzy na dyżurach oraz bezpodstawne powierzenie nadzoru nad oddziałem ratunkowym Dawidowi K.

Wyniki kontroli trafią do prokuratury, a sprawa Dawida K., który usłyszał zarzuty oszustwa na mieniu znacznej wartości, ma swoje źródło w medialnych doniesieniach.

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NFZ stwierdził w Szpitalu Południowym m.in. przypadki przyjmowania pacjentów poza kolejnością, co było naruszeniem zasady równego traktowania w dostępie do leczenia finansowanego ze środków publicznych, nieobecność lekarzy na dyżurach wskazanych w grafiku, udzielanie świadczeń medycznych bez uprawnień.

"Kontrolerzy NFZ negatywnie ocenili powierzenie koordynacji pracy SOR lekarzowi, który nie miał adekwatnej do tej roli specjalizacji, jak również niezbędnego doświadczenia zawodowego" - przekazał Fundusz.

Lekarzem, któremu powierzono nadzór nad SOR, był Dawid K., były działacz Koalicji Obywatelskiej, który w październiku usłyszał zarzuty prokuratorskie.

Warszawski Szpital Południowy. NFZ nałożył karę

Kontrolerzy ustalili, że w przypadku niektórych pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego pomijano obowiązkowy triaż. Były też przypadki, w których pacjentów w stabilnym stanie zdrowia przyjmowano w SOR szybciej niż osoby, których stan zdrowia faktycznie tego wymagał - przekazał NFZ.

Kontrola ujawniła też przypadki pacjentów SOR, którzy otrzymali szerszy pakiet badań laboratoryjnych, pomimo braku wskazań medycznych.

Fundusz wykrył ponadto, że niektórzy lekarze, którzy według harmonogramu mieli pracować na SOR Szpitala Południowego, w tym samym czasie pracowali w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, albo łączyli pracę w innym oddziale Szpitala Południowego.

"Jeden z lekarzy brał udział w spotkaniach i wydarzeniach poza szpitalem (sesje Rady Dzielnicy, udział w programach telewizyjnych 'na żywo')" - poinformował Fundusz. W SOR zabrakło też wymaganego nadzoru nad pracą lekarza, który, będąc w trakcie specjalizacji, wykonywał procedury anestezjologiczne bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnień.

NFZ przeprowadził kontrolę w Szpitalu Południowym

Łączna kara dla szpitala wyniosła 2 331 030,75 zł. Wyniki kontroli NFZ trafią do prokuratury, Rzecznika Praw Pacjenta i warszawskiego ratusza.

Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawskim Szpitalu Południowym rozpoczęła się 15 czerwca 2026 r., po informacjach medialnych dotyczących działania tej placówki.

Kontrolerzy Funduszu sprawdzali działanie m.in. szpitalnego oddziału ratunkowego, intensywnej terapii i chirurgii w 2025 r. oraz wybranych miesiącach 2024 i 2026 r.

Afera w Szpitalu Południowym. Zarzuty dla Dawida K.

Kontrola NFZ w Szpitalu Południowym była pokłosiem publikacji portalu Zero z czerwca, który opisał sprawę lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida K. Jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym medyk w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Z ustaleń dziennikarzy wynikało też, że na prowadzonym przez lekarza oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania wykonywano im niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Według ustaleń serwisu w szpitalu miała funkcjonować specjalna poczekalnia dla VIP-ów.

W październiku Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tys. zł. poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Szpitalu Południowym.

Ujawnienie sytuacji w Szpitalu Południowym doprowadziło do nagłośnienia nadużyć w szpitalach w całym kraju, a finalnie do planu reformy stanowiącej m.in. o wprowadzeniu limitów w zarobkach lekarzy, otwiera się w nowym oknie. Projekt czeka na podpis prezydenta.



