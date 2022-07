Kara dla księdza Andrzeja Dębskiego. Jest oficjalny komunikat kurii

Oprac.: Paulina Sowa Polska

Abp. Józef Guzdek, metropolita białostocki, przekazał ks. Andrzejowi Dębskiemu dekret zawierający decyzję o pozbawieniu go prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego - czytamy w oficjalnym komunikacie kurii. Decyzja to pokłosie skandalicznej korespondencji rzecznika kurii, która została ujawniona w ostatni weekend. Duchowny miał wysyłać internautce wiadomości m.in. o erotycznych fantazjach, które realizowałby z nią w gabinecie metropolity.

Zdjęcie Ks. Andrzej Dębski / Anatol Chomicz / Agencja FORUM