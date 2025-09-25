W Gdańsku trwają Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2025. W czwartek, w trakcie "Małej Gali" uhonorowano osoby, firmy i inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju, promocji oraz społecznej odpowiedzialności sektora kolejowego.

W kategorii "dziennikarz" w konkursie im. inż. Jana Raczyńskiego uhonorowano Łukasza Pawłowskiego z Polskiej Agencji Prasowej. Został nagrodzony za "wieloletnie doświadczenie, fachowość i umiejętność tłumaczenia złożonych procesów kolejowych".

Targi Kolejowe TRAKO 2025. Dziennikarz Interii Wiktor Kazanecki z wyróżnieniem

W kategorii "dziennikarz" wręczono również wyróżnienia. Otrzymali je: Emilia Derewienko, Łukasz Kijek oraz dziennikarz Interii Wiktor Kazanecki. Naszego kolegę doceniono "za promocję rzetelnej wiedzy o działaniach branży transportu szynowego, w przestrzeni medialnej i informacyjnej".

Artykuły naszego redakcyjnego kolegi dotyczą m. in. kwestii wykluczenia komunikacyjnego, tego, jak kolej oraz inne środki zbiorowego transportu spełniają oczekiwania pasażerów, pisze również reportaże z podróży pociągami po Polsce oraz zagranicy. Dodatkowo przybliża problemy lokalnej kolei i w Interii, i na łamach portalu Krosno24.pl.

Dziennikarz Interii Wiktor Kazanecki z wyróżnieniem INTERIA.PL

Nagrodę główną w kategorii "programy i cykle" wręczono dziennikarzowi Bartłomiejowi Pomianowskiemu z poznańskiego oddziału TVP3. Nagrodzono go za cykl "Pociąg do Wielkopolski", wyróżniający się edukacyjnym i angażującym charakterem.

Nagroda Medialna im. red. Jana Raczyńskiego jest przyznawana dziennikarzom i redakcjom za najlepsze publikacje na temat transportu szynowego. Wyróżnienie to wspiera rzetelną promocję i upowszechnianie wiedzy o branży kolejowej w Polsce. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać m.in. media prasowe, internetowe, radiowe i telewizyjne.

W trakcie "Małej Gali" wręczono też nagrody w Konkursie Świat Małej Kolei. Otrzymał ją Paweł Zielecki.

Wyróżniono także firmy w konkursie Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie. Nagrody wręczono spółkom: Kombud Group, PKP Intercity, El-Cab, Stadler Polska oraz MMR Group.

W konkursie im. prof. Czesława Jaworskiego, którego celem jest ukazanie wybitnych osiągnięć w technologii trakcji elektrycznej i sterowania ruchem, nagrody otrzymali: w kategorii "infrastruktura" - spółki KUCA oraz Elester; w kategorii "pojazdy" - spółki PGE Energetyka Kolejowa i Alstom Polska.

Targi Kolejowe TRAKO 2025. To największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej

W trakcie gali wręczono także nagrodę im. prof. Henryka Bałucha za wybitne prace naukowe w dziedzinie kolejnictwa. Uhonorowany został Zbigniew Szafrański (Centralny Port Komunikacyjny) za całokształt działalności naukowej i wkład w rozwój kolejnictwa.

Nagrodą im. prof. Jana Podoskiego, której celem jest wyróżnienie najlepszych wyrobów i innowacyjnych rozwiązań technicznych w komunikacji miejskiej, uhonorowana została spółka Elester.

Wręczono również nagrody: imienia Ernesta Malinowskiego (nagrodzono VOITH SE & CO. KG VTA) oraz imienia Józefa Nowkuńskiego (nagrodzono Kyosan Electric Manufacturing oraz TRACK TEC S.A.).

TRAKO to największe targi kolejowe w Europie Środkowo-Wschodniej i druga co do wielkości impreza branżowa w Europie. W tym roku w wydarzeniu udział bierze 700 wystawców 29 krajów, m.in.: Austrii, Belgii, Chin, Chorwacji, Holandii, Niemiec, Litwy, Korei Południowej, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Propozycja dla Europy od Trumpa wygłoszona na forum ONZ. Sasin w ''Graffiti'': Apelowałbym do Słowacji i Węgier, aby się opamiętali Polsat News Polsat News