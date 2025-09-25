Kapituła doceniła dziennikarza Interii. Wyróżnienie dla Wiktora Kazaneckiego
Dziennikarz Interii Wiktor Kazanecki został doceniony za publikacje dotyczące kolei, otrzymując wyróżnienie podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2025. Jest to największa impreza branżowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Kapituła konkursu im. inż. Jana Raczyńskiego doceniła naszego redakcyjnego kolegę za "promocję rzetelnej wiedzy" o transporcie szynowym.
W Gdańsku trwają Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2025. W czwartek, w trakcie "Małej Gali" uhonorowano osoby, firmy i inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju, promocji oraz społecznej odpowiedzialności sektora kolejowego.
W kategorii "dziennikarz" w konkursie im. inż. Jana Raczyńskiego uhonorowano Łukasza Pawłowskiego z Polskiej Agencji Prasowej. Został nagrodzony za "wieloletnie doświadczenie, fachowość i umiejętność tłumaczenia złożonych procesów kolejowych".
Targi Kolejowe TRAKO 2025. Dziennikarz Interii Wiktor Kazanecki z wyróżnieniem
W kategorii "dziennikarz" wręczono również wyróżnienia. Otrzymali je: Emilia Derewienko, Łukasz Kijek oraz dziennikarz Interii Wiktor Kazanecki. Naszego kolegę doceniono "za promocję rzetelnej wiedzy o działaniach branży transportu szynowego, w przestrzeni medialnej i informacyjnej".
Artykuły naszego redakcyjnego kolegi dotyczą m. in. kwestii wykluczenia komunikacyjnego, tego, jak kolej oraz inne środki zbiorowego transportu spełniają oczekiwania pasażerów, pisze również reportaże z podróży pociągami po Polsce oraz zagranicy. Dodatkowo przybliża problemy lokalnej kolei i w Interii, i na łamach portalu Krosno24.pl.
Nagrodę główną w kategorii "programy i cykle" wręczono dziennikarzowi Bartłomiejowi Pomianowskiemu z poznańskiego oddziału TVP3. Nagrodzono go za cykl "Pociąg do Wielkopolski", wyróżniający się edukacyjnym i angażującym charakterem.
Nagroda Medialna im. red. Jana Raczyńskiego jest przyznawana dziennikarzom i redakcjom za najlepsze publikacje na temat transportu szynowego. Wyróżnienie to wspiera rzetelną promocję i upowszechnianie wiedzy o branży kolejowej w Polsce. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać m.in. media prasowe, internetowe, radiowe i telewizyjne.
W trakcie "Małej Gali" wręczono też nagrody w Konkursie Świat Małej Kolei. Otrzymał ją Paweł Zielecki.
Wyróżniono także firmy w konkursie Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie. Nagrody wręczono spółkom: Kombud Group, PKP Intercity, El-Cab, Stadler Polska oraz MMR Group.
W konkursie im. prof. Czesława Jaworskiego, którego celem jest ukazanie wybitnych osiągnięć w technologii trakcji elektrycznej i sterowania ruchem, nagrody otrzymali: w kategorii "infrastruktura" - spółki KUCA oraz Elester; w kategorii "pojazdy" - spółki PGE Energetyka Kolejowa i Alstom Polska.
Targi Kolejowe TRAKO 2025. To największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej
W trakcie gali wręczono także nagrodę im. prof. Henryka Bałucha za wybitne prace naukowe w dziedzinie kolejnictwa. Uhonorowany został Zbigniew Szafrański (Centralny Port Komunikacyjny) za całokształt działalności naukowej i wkład w rozwój kolejnictwa.
Nagrodą im. prof. Jana Podoskiego, której celem jest wyróżnienie najlepszych wyrobów i innowacyjnych rozwiązań technicznych w komunikacji miejskiej, uhonorowana została spółka Elester.
Wręczono również nagrody: imienia Ernesta Malinowskiego (nagrodzono VOITH SE & CO. KG VTA) oraz imienia Józefa Nowkuńskiego (nagrodzono Kyosan Electric Manufacturing oraz TRACK TEC S.A.).
TRAKO to największe targi kolejowe w Europie Środkowo-Wschodniej i druga co do wielkości impreza branżowa w Europie. W tym roku w wydarzeniu udział bierze 700 wystawców 29 krajów, m.in.: Austrii, Belgii, Chin, Chorwacji, Holandii, Niemiec, Litwy, Korei Południowej, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.