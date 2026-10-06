Kapitan Tadeusz Lutak nie żyje. Był najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce

W skrócie Kapitan Tadeusz Lutak, znany jako "Pancerz", zmarł w wieku 109 lat; był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego oraz najstarszym żyjącym mężczyzną w Polsce.

W komunikacie Wojsk Obrony Terytorialnej podkreślono, że jego postawa oraz wspomnienia miały ważne znaczenie dla kolejnych pokoleń żołnierzy.

Kapitan Lutak służył w kampanii wrześniowej jako czołgista, był dowódcą drużyny dywersyjnej AK i został uhonorowany wieloma odznaczeniami.

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"Odszedł żołnierz i patriota, dla którego służba Ojczyźnie była wartością całego życia. Człowiek, którego doświadczenie, postawa i pamięć o historii miały szczególne znaczenie dla kolejnych pokoleń" - napisano w komunikacie Wojsk Obrony Terytorialnej w mediach społecznościowych.

Kapitan Tadeusz Lutak nie żyje. Był najstarszym kombatantem

We wpisie WOT przupomniano, że żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wielokrotnie spotykali się z kpt. Lutakiem.

Do jednego z takich spotkań doszło w kwietniu ubiegłego roku. Oficer prasowy brygady por. Magdalena Mac podkreśliła wówczas, że "Pancerz" jest najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce. Kapitan Lutak zmarł w wieku 109 lat.

"Rozmowy z Nim, wspomnienia i bezpośredni kontakt z człowiekiem, który był świadkiem najważniejszych wydarzeń naszej historii, pozostaną dla nas ważną częścią żołnierskiej pamięci" - napisali terytorialsi. "Rodzinie i Bliskim Pana Kapitana składamy wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego pamięci" - dodali.

Służba wojskowa kapitana Lutaka

Kapitan Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej koło Strzyżowa. W kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako czołgista pod rozkazami gen. Stanisława Maczka. W 1944 r. w stopniu kaprala był dowódcą drużyny dywersyjnej AK w Strzyżowie, gdzie mieszkał także po wojnie i aktywnie uczestniczył w życiu środowiska kombatanckiego.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem "Za udział w wojnie obronnej 1939" oraz Nagrodą Honorową IPN Świadek Historii.



