"Kandydatka wyśmienita". Tusk i Kosiniak-Kamysz odsłonili karty

Oficjalne wyłonienie senator Moniki Piątkowskiej jako wspólnej kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach na prezydenta Krakowa stanowi tym samym potwierdzenie wcześniejszych doniesień Polsat News.

W trakcie wtorkowej konferencji prasowej jako pierwsza głos zabrała sama Piątkowska, która zaznaczyła, że Kraków jest dla niej miastem, w którym spędziła "całe swoje dorosłe życie". Jak opisywała, to tam skończyła studia i urodziła swojego syna.

- Jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa z tego powodu i bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Donaldowi Tuskowi i panu wicepremierowi Władysławowi Kośniakowi-Kamyszowi, że zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę - powiedziała Piątkowska.

Senator zaznaczyła, że do krakowskiego magistratu zamierza wkroczyć jako "menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki". - Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, które jest moją jedyną partią polityczną, które jest dla mnie najważniejszym miastem - kontynuowała.

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Tuż po Piątkowskiej głos zabrał premier Donald Tusk. Powiedział on, że jest "bardzo szczęśliwy, że bez żadnego problemu z panem premierem Kosiakiem-Kamyszem, z naszymi partnerami z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mieliśmy dokładnie ten sam pomysł i ten pomysł w dodatku okazał się trafiony tak bezdyskusyjnie".

Szef rządu dodał, że wyłonienie Piątkowskiej jako kandydatki stanowi także spełnienie jej osobistych marzeń. - Podejmowała się pani senator bardzo wielu działań i zadań w tym bardzo wymagających trudnych, czasami bardzo takich trudnych okolicznościach i zawsze imponowała nam pani taką determinacją, odwagą, jasnością umysłu - zwrócił się do polityczki Tusk.

Premier zaznaczył, że jest przekonany, że w kontekście wyborów w Krakowie Piątkowska jest "kandydatką wyśmienitą".

Więcej informacji wkrótce.

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