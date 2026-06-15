Kandydat PSL zdeklasował konkurenta. Szef MON: Dobry sygnał przed wyborami

W skrócie Piotr Osuch, będący kandydatem PSL, otrzymał 94,7 procent głosów w przedterminowych wyborach na burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Prezes PSL oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uznał ten wynik za pozytywny sygnał przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Wybory zostały przeprowadzone ze względu na śmierć poprzedniego burmistrza Macieja Bratborskiego, a frekwencja wyborcza wyniosła 48,44 procent.

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O urząd burmistrza ubiegało się dwóch kandydatów, radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego - Piotr Osuch i Grzegorz Król z Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczona Prawica.

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, zwycięzcą został polityk PSL Piotr Osuch, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Osucha. Zdobył 4514 głosów, co stanowi 94,65 proc. poparcia.

Jego kontrkandydat Grzegorz Król uzyskał 255 głosów, czyli 5,35 proc.

Kandydat PSL zdeklasował konkurenta. Szef MON: Dobry sygnał

Wyniki wyborów skomentował w poniedziałek na platformie X wicepremier, szef MON i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. "Takie wyniki nie biorą się z przypadku. To dobry sygnał przed wyborami parlamentarnymi!" - napisał prezes PSL.

Do głosowania uprawnionych było 9946 mieszkańców. Łącznie oddano 4769 ważnych głosów. Frekwencja wyniosła 48,44 proc.

Przedterminowe wybory spowodowała śmierć dotychczasowego burmistrza Macieja Bratborskiego, który pełnił tę funkcję w latach 2002-2026.

Przedterminowe wybory w Krakowie. KO i PSL ze wspólną kandydatką

Ugrupowanie Kosiniaka-Kamysza wystawiło także - wspólnie z Koalicją Obywatelską - kandydatkę na prezydenta w przedterminowych wyborach w Krakowie. Jest nią senator KO Monika Piątkowska.

O swoim starcie w wyborach na prezydenta Krakowa Piątkowska poinformowała 9 czerwca podczas konferencji prasowej w Warszawie, na której obecni byli również premier Donald Tusk i Kosiniak-Kamysz. - Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa - miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, miasta w którym skończyłam studia, miasta w którym urodziłam mojego syna - powiedziała.

Senator KO podziękowała premierowi Tuskowi i wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi za poparcie jej kandydatury. - Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, które jest moją jedyną partią polityczną - dodała.

Tusk stwierdził, że pomysł kandydatury Piątkowskiej w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa był wspólny dla KO i PSL oraz "trafił w marzenia pani senator" przez wiele lat związanej z tym miastem. - Mówię o tym z głęboką wiarą: jest kandydatką wyśmienitą - ocenił premier.

- To będzie wielka gra o przyszłość Krakowa, w której pani będzie w centralnej roli - zwrócił się do Piątkowskiej. - Możemy pomóc, na pewno nie będziemy przeszkadzać - zapewnił.

W podobnym tonie wypowiedział się Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że "to duma wspierać taką kandydatkę". - Zrobimy to ze wszystkich sił, wszystkich naszych mocy - powiedział, podkreślając, że wierzy "w Kraków Moniki Piątkowskiej".

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbywają się po tym, jak w wyniku referendum z urzędu został odwołany dotychczasowy włodarz miasta Aleksander Miszalski.

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