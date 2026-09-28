Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki uzyskał 17,5 proc. poparcia. Dało mu to trzecie miejsce za Łukaszem Gibałą (który dostał 36,38 proc. poparcia), kandydatem bezpartyjnym oraz Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej (29,91 proc.).

- Gdybym na olimpiadzie zdobył trzeci wynik, to byłbym zachwycony, a w Krakowie trzeci wynik jest bardzo dobry - powiedział Michał Drewnicki podczas swojego wieczoru wyborczego. - Przebiliśmy szklany sufit, pokazaliśmy, że da się osiągać wysokie wyniki - dodał.

Wyniki wyborów w Krakowie dla PiS bez zaskoczenia. "Nie ma powodu do łez"

Drewnicki nie wszedł do drugiej tury, co też nikogo w PiS specjalnie nie zaskoczyło.

Sondaże przed wyborami były dla Drewnickiego mniej łaskawe niż jego ostateczny wynik. W ostatnim przed wyborami miał 16,11 proc. (OGB), a były i takie, w których uzyskiwał 13,2 proc. (IBRIS dla TVN24), a nawet 9,3 proc. (Opinia24 dla Radia Kraków).

W tym sensie wynik na poziomie 17,5 proc. jest traktowany w partii jako "może nie znakomity, ale niezły".

- Bez szału, ale też nie ma powodu do łez - komentował w rozmowie z Interią na bieżąco jeden z posłów PiS.

O ile posłowie, z którymi rozmawiamy, doceniają dobrze prowadzoną kampanię kandydata i jego osobiste zaangażowanie, to zwracają również uwagę na fakt, że Kraków jest niemiarodajny z uwagi na obecność kandydata spoza partyjnej układanki.

- Gdybyśmy w każdym dużym mieście mieli ludzi tak sprawnych i pracowitych jak Michał Drewnicki w Krakowie, to bylibyśmy w całkiem innej sytuacji. Niestety, mimo świetnej kampanii, Drewnicki miał tu pod górkę ze względu na Łukasza Gibałę. Gibała to wyborcza anomalia, outlier, który zaburzył wynik i był wyzwaniem dla naszego kandydata, bo zbierał także poparcie wyborców po prawej stronie, od umiarkowanej prawicy po Konfederację - uważa nasz rozmówca.

Tym, co napawa polityków PiS optymizmem, jest fakt, że przy okazji exit polls w Krakowie firma sondażowa Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła też sondaż partyjny.

Wynika z niego, że w Krakowie PiS ma 22,5 proc. W partii furorę robią wyliczenia, pokazujące, że skoro PiS ma 22,5 proc. w Krakowie, to w skali ogólnopolskiej może liczyć na prawie 32 proc.

- Ewidentnie PiS jest w sondażach mocno niedoszacowany i nasz wynik nie oscyluje wokół 20 procent, lecz wokół 30 procent. I to jest dobry punkt wyjściowy przed kampanią - podkreśla nasz rozmówca z PiS.

Do tego nawiązał zresztą prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji, zwołanej dzień po wyborach w Krakowie.

- PiS w exit poll ma 22 proc., to przekłada się na 32 proc. w Polsce. Nie chcę urażać socjologów, ale to więcej niż ich sondaże. Nawet gdyby PiS wygrał, to niektórzy powiedzieliby, że to zwycięstwo Tuska - drwił Kaczyński.

- To jest wynik bardzo dobry i bardzo bliski, niemal remisowy, jeśli chodzi o KO. Jeśli rzeczywiście tak jest, to można mówić, że sondaże się mylą - dodał.

Rozwój Plus bez sukcesów w Krakowie. Posłowie PiS: "to nasz główny taktyczny cel"

Posłowie PiS cieszą się z jeszcze jednego wyniku. Te same wyliczenia na podstawie exit polls wskazały bowiem, że Rozwój Plus może liczyć na 3,1 proc. w skali ogólnopolskiej. - Jeśli dla nas wyniki w Krakowie są słodko-gorzkie, to dla Mateusza Morawieckiego są gorzko-gorzkie - kwitują w PiS.

Posłowie Rozwoju Plus odbijają piłeczkę i nie zostawiają na wyniku kandydata PiS suchej nitki, podkreślając fakt, że kandydat PiS miał historycznie najsłabszy wynik w Krakowie i to przy braku konkurencji.

Bo w Krakowie nie było kandydata Rozwój Plus (Stowarzyszenie nie wystawiło własnego kandydata) ani kandydata Konfederacji (partia nie zdołała zarejestrować swojego kandydata z powodów błędów formalnych, związanych ze zbiórką podpisów).

"Kraków, kandydat PiS najniżej w historii bez konkurencji kandydata Konfederacji i Rozwój Plus. Pożar to mało powiedziane" - napisał w serwisie X Waldemar Buda, dodając następnie: "Koniec z partyjniactwem. Kraków przyspieszył proces".

- Rozwój Plus, nie wystawiając kandydata, dał możliwość sprawdzenia się PiS w nowej, suwpolizowanej formule i wyszła katastrofa. Suwpolizacja ciągnie PiS w dół, to ślepa uliczka, na końcu której obóz prawicy patriotycznej czeka zderzenie ze ścianą - ocenia w rozmowie z Interią polityk Rozwój Plus.

Także w PiS zdają sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o ogólnopolskie wnioski, to Kraków pokazał, że to nie PiS jest dziś beneficjentem zmęczenia rządami Tuska. A zmęczenie jest widoczne.

Przy okazji exit polls w Krakowie Ogólnopolska Grupa Badawcza zbadała nastroje społeczne. Z badania przeprowadzonego dla Polsat News i Newsmax Polska wynika, że 47 proc. Polaków źle ocenia rząd Donalda Tuska, a 32 proc. ma do rządu stosunek pozytywny.

- Jasne, że się przyglądamy tym wynikom, ale nasz plan na dzisiaj jest inny. Wszyscy się oburzają, że atakujemy Rozwój Plus, ale prawda jest taka, że obecnie sprowadzenie Rozwoju Plus na poziom 2-3 proc. to nasz główny taktyczny cel. Bez tego nie da się ruszyć z wiosenną ofensywą kampanijną. Teraz jest czas czyszczenia przedpola i koledzy z Rozwoju Plus swoimi atakami bardzo nam w tym pomagają - argumentuje polityk PiS.

Pytanie, czy sprowadzenie pod próg formacji Mateusza Morawieckiego wystarczy, aby myśleć o zwycięstwie wyborczym, bo na razie - jak wynika z rozmów z politykami PiS - PiS ma problemy właściwie w każdej grupie elektoratu. Także tam, gdzie do niedawna była pewniakiem.

- Starsi ludzie w większości głosują dziś na Tuska, KO stała się partią seniorów. Z kolei młodzi do 40. roku życia wybierają Konfederację, dla nich PiS i KO nie są punktem odniesienia. Nawet w grupie mężczyzn PiS nie jest partią pierwszego wyboru, ale trzeciego po KO i Konfederacji. O młodych nawet nie wspomnę. Dosłownie nie mamy się o co zaczepić - opowiada nam polityk, który ma wgląd w wewnętrzne badania partii.

Okazuje się, że PiS stało się w wielu segmentach wyborców partią średniego wyboru.

- Jesteśmy trochę dla wszystkich, czyli w efekcie dla nikogo. Wyborca nie widzi żadnego konkretnego powodu, aby iść i głosować na PiS. W 2015 roku daliśmy ludziom ten powód, dziś nie mamy na to pomysłu. A konkurencję mamy o wiele większą po prawej stronie niż wtedy. To są problemy, z którymi musimy się zmierzyć, chcąc myśleć o zwycięstwie i rządzeniu po 2027 roku - narzeka nasz rozmówca z PiS.

Kamila Baranowska



