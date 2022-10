Kanada Elżbiety Witek. Prawie 150 tys. zł za 4 dni

Jakub Szczepański Polska

Jak ustaliła Interia, do czerwca 2022 r. zagraniczne delegacje marszałek Sejmu kosztowały ponad 258,7 tys. zł. Najdroższy okazał się czterodniowy wyjazd do Kanady. Podróż Elżbiety Witek i osób towarzyszących kosztowała w sumie 145 tys. zł. To więcej niż słynna eskapada Tomasza Grodzkiego z PO do Miami, za którą podatnicy zapłacili 113,2 tys. zł.

Zdjęcie Wyjazd Elżbiety Witek i osób towarzyszących do Kanady kosztował w sumie 145 tys. zł / gov.pl / materiał zewnętrzny