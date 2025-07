Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński wrócił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" do spotkania w mieszkaniu posła PiS Adama Bielana z pierwszych dni lipca. Razem z nim w rozmowach uczestniczył także Szymon Hołownia oraz Jarosław Kaczyński .

- Zauważyłem, że ostatnio stał się bardziej centrowy. Na przykład jednoznacznie potępia to, co wyprawia Grzegorz Braun - relacjonował po rozmowach z prezesem PiS Kamiński.

- Owszem, podaliśmy. A teraz czytam, że wracam do PiS. Śmieję się z tego. Na mnie wisiała jednoosobowa antypisowska większość w Senacie między 2019 a 2023 rokiem. PiS miał wtedy Sejm, prezydenta, rząd, spółki skarbowe - wszystko mogli mi dać - opowiadał.

Na pytanie o dokładną ofertę, jaką mógł otrzymać od przedstawicieli PiS, odpowiedział, "nie interesowało mnie to". Jednocześnie polityk uderzył w Platformę Obywatelską.

- Nie wróciłem do PiS w tamtym czasie i nie wrócę teraz. Nie byłoby spotkania u Adama (Bielana - przyp. red.), gdyby głupia Platforma nie zaczęła podważać wyniku wyborów. Chociaż wiem, że gdyby PiS przegrał, to też by podważał. Znam ich - podkreślił wicemarszałek Senatu.