Szczeciński sąd wyłączył jawność rozprawy patoyoutubera Łukasza W. "Kamerzysty", Adriana S. i Wioletty K., którzy oskarżeni są o pastwienie się nad 18-latkiem z niepełnosprawnością. Zarzut związany jest z nagraniem, które 9 kwietnia 2021 roku pojawiło się na YouTube.

- Mogłoby to naruszyć ważny interes pokrzywdzonego - poinformowała sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Zachód Beata Szczepańska. Wszyscy usłyszeli zarzut znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny, działając wspólnie i w porozumieniu. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Upokarzające "zadania" dla niepełnosprawnego 18-latka

Jak wskazali śledczy, podejrzani nakłonili nastolatka, by wykonywał "poniżające i upokarzające go czynności", a następnie zarejestrowali to i udostępnili w sieci. Niepełnosprawny chłopak m.in. tarzał się w błocie, jadł ziemię, lizał buty, rozbierał się, a także wyławiał śmieci ze stawu. Nagranie zatytułowano: "Do czego posunie się za pieniądze".

Sprawę opisywały w 2021 roku "Wydarzenia" Polsatu. Dziennikarze ustalili, że 18-latek sam zgłosił się do patostreamerów, ponieważ byli jego idolami.

Skrzywdzonego nastolatka rozpoznała psycholog. "Był wychowany przez ulicę"

Po kilku dniach od publikacji filmu "Kamerzysty" pokrzywdzonego chłopaka rozpoznała szczecińska psycholog Agnieszka Chułek. "Ten p***b, jak go nazywają na początku, jeszcze do niedawna był wychowankiem domu dziecka, a jeszcze wcześniej był zaniedbywanym, maltretowanym dzieciakiem wychowywanym przez ulicę" - napisała w sieci.

Proces "Kamerzysty" rozpoczął się po raz drugi w związku z ponad półrocznym zwolnieniem lekarskim sędzi rozpoznającej poprzednią sprawę. Pierwszy proces w tej sprawie ruszył we wrześniu ubiegłego roku.

Patoyoutuber znany jest nie tylko ze swojej "twórczości". Stał się szerzej znany dzięki współpracy z inną kontrowersyjną postacią - Lordem Kruszwilem.