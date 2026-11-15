Kaleta może stracić immunitet, pojawił się wniosek. W tle słowa o Murańskim

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Jacek Murański chce pociągnąć Sebastiana Kaletę do odpowiedzialności karnej - poinformował portal Zero.pl. Chodzi o słowa polityka, które padły przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2025 roku. Poseł PiS nazwał bowiem Murańskiego "patusem". We wtorek wnioskiem o uchylenie immunitetu polityka zajmie się sejmowa komisja. W odpowiedzi Kaleta zapowiedział złożenie specjalnego wniosku do Straży Marszałkowskiej.

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Poseł PiS Sebastian Kaleta w garniturze na tle ceglanej ściany
Jacek Murański chce pociągnąć posła PiS Sebastiana Kaletę (na zdjęciu) do odpowiedzialności karnejJakub PorzyckiAgencja FORUM

W skrócie

  • Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się 17 listopada wnioskiem Jacka Murańskiego o uchylenie immunitetu posła PiS Sebastiana Kalety w związku z zarzutami zniesławienia.
  • Spór dotyczy wypowiedzi Kalety z maja 2025 roku, w której nazwał on Murańskiego "patusem".
  • Poseł Kaleta zapowiedział złożenie wniosku do Straży Marszałkowskiej o zabezpieczenie obrad komisji, argumentując to chęcią uniknięcia potencjalnie "gorszących scen".
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O sprawie poinformował portal Zero.pl. Z jego relacji wynika, że wniosek Jacka Murańskiego znalazł się w porządku posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, zaplanowanego na 17 listopada 2026 roku na godz. 12.

Jak podkreślono, chodzi o zgodę na pociągnięcie posła PiS Sebastiana Kalety do odpowiedzialności karnej.

"Jacek Murański pochwalił się, że został zaproszony przez posła Jarosława Urbaniaka (KO - red.) do Sejmu na posiedzenie komisji regulaminowej" - podał dziennikarz Patryk Słowik na X.

Murański chce pociągnąć Kaletę do odpowiedzialności karnej. "Czuję się niewinny"

Do sprawy odniósł się Sebastian Kaleta, z którym skontaktowało się Zero.pl. Polityk zaznaczył, że "czuje się niewinny".

- To sformułowanie jest w mojej ocenie adekwatne, jeśli spojrzy się na kilka publicznych wypowiedzi pana Murańskiego. Wystarczy przecież prześledzić jego "twórczość", by dostrzec, że słowo "patus" jest najłagodniejszym określeniem, jakie pasuje - powiedział Kaleta.

Poseł ocenił przy tym, że rozpatrywanie wspomnianego wniosku będzie stanowiło "oddanie forum sejmowego panu Murańskiemu, który o to od wielu miesięcy zabiega". - Może przerodzić się to w cyrk. Murański może przyjść do Sejmu, a już samo to chluby naszej izbie nie przyniesie - stwierdził.

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Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

- W ramach prawa do obrony zmuszony będę przecież zaprezentować komisji dowody w postaci nagrań z jego wypowiedziami. A jakie tam padały określenia, to wolałbym, z szacunku do państwa czytelników, nie mówić. Oczywiście komisja może z miejsca wniosek Murańskiego odrzucić, co powinno być chyba oczywiste. Jednak przez rok nie był rozpatrywany i został nagle wyciągnięty z zamrażarki. Dlaczego? - zastanawiał się Kaleta w rozmowie z Zero.pl.

Spór na linii Kaleta-Murański. Poszło o wypowiedź przed wyborami prezydenckimi

Dodajmy, że sam wniosek dotyczy wypowiedzi, które padły 27 maja 2025 roku przed drugą turą wyborów pretendenckich. Przypomnijmy, że dzień wcześniej premier Donald Tusk w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News przywołał relację Murańskiego, dotyczącą Karola Nawrockiego. Wywołało to emocje wśród polityków opozycji.

- W jakim państwie my żyjemy, w jakim państwie przyszło nam żyć, że jakiś "patus" z gal freak fightowych ma po 20 latach zastępować Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego - komentował wówczas Sebastian Kaleta podczas konferencji prasowej.

Poseł wspomniał też, że na koncie Jacka Murańskiego jest "kilkadziesiąt spraw o zniesławienie". - Pół Polski się z niego śmieje, że to jest jedna z najgorszych postaci w polskim internecie - mówił.

Słowom posła zaprzeczyła prawniczka Katarzyna Ludwichowska, która - jak podało Zero.pl - wskazała, że tych spraw było kilka. Ponadto podkreśliła, że nie zawsze Murański był oskarżony - czasem to on oskarżał i bywał też prawomocnie uniewinniany,

- Nie można bowiem czynić zarzutu z tego, że ktoś korzysta z elementarnego prawa do sądu, w celu obrony swojego dobrego imienia i godności - podkreśliła.

Serwis przypomniał jednak, że "Murański spędził trzy lata w więzieniu za pobicie". "Publicznie przekonywał, że była to pomyłka sądowa i został skazany wskutek zmowy pobitego przedsiębiorcy i policji oraz układu policyjno-prokuratorskiego" - czytamy w publikacji Zero.pl.

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Portalowi udało się też zapoznać z dokumentacją, w której znalazły się opinie prawników Kancelarii Sejmu. W analizie z września 2025 roku Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji uznało, że "wniosek spełnia wymogi ustawowe i może być przedmiotem dalszego postępowania parlamentarnego". Rekomendacje w tej sprawie przedstawi Sejmowi komisja regulaminowa, a ostateczną decyzję podejmą posłowie.

Należy dodać, że zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Kalety otworzyłaby drogę do prowadzenia postępowania karnego, ale nie przesądza o jego wyniku.

Sam Sebastian Kaleta zapowiada, że złoży do komendanta Straży Marszałkowskiej wniosek o zabezpieczenie posiedzenia komisji regulaminowej, aby "zapobiec potencjalnie gorszącym scenom w Sejmie".

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