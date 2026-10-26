Spis treści:
- Dni ustawowo wolne od pracy w 2027 roku
- Kiedy pracodawca oddaje dzień wolny?
- Kiedy warto wziąć wolne, aby wydłużyć urlop?
W 2027 roku będziemy mieć 114 dni wolnych - łącznie ze świętami i weekendami. Do tego dochodzi standardowo 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, który dobrze jest rozplanować z wyprzedzeniem. Wykorzystując święta, można łatwo skorzystać z dłuższego wypoczynku, nie uszczuplając nadmiernie przysługującej puli.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2027 roku
W Polsce mamy 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Większość z nich, poza Wielkanocą i Bożym Ciałem, ma stałe daty. Oto kalendarz dni wolnych w 2027 roku:
- 1 stycznia - Nowy Rok (piątek);
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli, otwiera się w nowym oknie (środa);
- 28 marca - Wielkanoc (niedziela);
- 29 marca - Poniedziałek Wielkanocny, otwiera się w nowym oknie (poniedziałek);
- 1 maja - Święto Pracy (sobota);
- 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek);
- 16 maja - Zielone Świątki, otwiera się w nowym oknie (niedziela);
- 27 maja - Boże Ciało (czwartek);
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP (niedziela);
- 1 listopada - Wszystkich Świętych (poniedziałek);
- 11 listopada - Święto Niepodległości (czwartek);
- 24 grudnia - Wigilia (piątek);
- 25 grudnia - Boże Narodzenie (sobota);
- 26 grudnia - Drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela).
Kiedy pracodawca oddaje dzień wolny?
W przypadku świąt przypadających w sobotę ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego. Dodatkowy dzień wolny musi zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada dane święto.
O takich "dodatkowych" dniach łatwo zapomnieć, a pozwalają one wydłużyć wypoczynek bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Przy czym warto również pamiętać, że pracodawca nie oddaje dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę. Dotyczy to np. Niedzieli Wielkanocnej, otwiera się w nowym oknie czy Zielonych Świątek.
Święta wypadające w sobotę w 2027 roku, za które należy się oddanie dnia wolnego, to Święto Pracy (1 maja) i Boże Narodzenie (25 grudnia). Za te dwa święta pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom innych dni wolnych od pracy w ramach właściwego okresu rozliczeniowego.
Kiedy warto wziąć wolne, aby wydłużyć urlop?
Okazja do przedłużenia wolnego pojawi się już na samym początku roku. Nowy Rok wypada w piątek, a Święto Trzech Króli w środę. Wystarczy wziąć dwa dni urlopu 4 i 5 stycznia (poniedziałek i wtorek), aby cieszyć się aż sześcioma dniami ciągłego wypoczynku (od 1 do 6 stycznia).
Wielkanoc w 2027 roku przypada na koniec marca. Niedziela Wielkanocna wypadnie 28 marca, a Poniedziałek Wielkanocny 29 marca. Dobierając cztery dni urlopu po świętach, czyli od 30 marca do 2 kwietnia (wtorek - piątek), zyskamy pełne dziewięć dni wolnego (od 27 marca do 4 kwietnia).
Święto Pracy (1 maja) wypada w sobotę, natomiast Święto Konstytucji 3 Maja w poniedziałek. Biorąc urlop od 4 do 7 maja (od wtorku do piątku), otrzymamy dziewięciodniowy długi weekend (od 1 do 9 maja). Co ważne, za 1 maja przypadający w sobotę pracodawca musi oddać nam dodatkowy dzień wolny, jeśli wyznaczy go np. na 4 maja, na cały ten wypoczynek wykorzystamy tylko trzy dni z własnego limitu urlopowego.
Boże Ciało wypada w czwartek 27 maja. Tradycyjnie warto wziąć urlop w piątek 28 maja. Podobnie warto postąpić ze Świętem Niepodległości, które również przypada w czwartek i wziąć urlop w piątek 12 listopada, co da czterodniowy weekend.
Wigilia wypada w piątek, a pierwszy dzień Bożego Narodzenia w sobotę. Za sobotnie święto pracodawca ma obowiązek oddać nam dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym np. w poniedziałek 27 grudnia. Dobierając cztery dni urlopu, możemy zyskać aż dziesięć dni wolnego - od piątku 24 grudnia 2027 roku aż do niedzieli 2 stycznia 2028 roku.