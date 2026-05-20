Spis treści: Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Zimowa przerwa świąteczna Ferie zimowe 2027. Są już terminy Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 - kiedy wakacje?

Na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Zawiera on daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także przerw świątecznych i ferii zimowych. Na terminy przyszłorocznych egzaminów przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Zimowa przerwa świąteczna

Nowy rok szkolny uczniowie szkół podstawowych, liceów i techników rozpoczną 1 września, który wypada we wtorek. Na kolejny wolny dzień od nauki będą musieli poczekać do przerwy świątecznej, ponieważ w tym roku Wszystkich Świętych wypada w niedzielę.

Za to zimowa przerwa świąteczna będzie wyjątkowo długa. Rozpoczyna się w czwartek 23 grudnia, a kończy 31 grudnia. Warto jednak zaznaczyć, że 31 grudnia wypada w czwartek, kolejny dzień, czyli 1 stycznia jest wolny, zatem uczniowie wracają do szkół dopiero 4 stycznia.

Następny wolny dzień od nauki, czyli 6 stycznia, wypada w 2027 roku w środę. Dyrektorzy poszczególnych placówek mogą wykorzystać dwa dni dyrektorskie z 10 dostępnych, aby przedłużyć zimową przerwę świąteczną do 6 stycznia. To jednak zależy już od decyzji dyrektora poszczególnych placówek edukacyjnych.

Ferie zimowe 2027. Są już terminy

Jedną z wyczekiwanych informacji przez uczniów i rodziców są terminy ferii zimowych. W czasie dwutygodniowego odpoczynku wiele rodzin organizuje wyjazdy zagraniczne i krajowe. Termin ferii pozwala na wcześniejszą rezerwację lotów i bazy noclegowej.

MEN w 2027 roku przewiduje trzy turnusy ferii zimowych z podziałem na województwa.

18 stycznia-31 stycznia 2027 : podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego-14 lutego 2027 : mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego-28 lutego 2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

System podziału ferii zimowych na turnusy i województwa pomaga uniknąć nadmiernego obciążenia największych kurortów turystycznych w Polsce. Jak pokazują poprzednie lata, wiele polskich rodzin jednak wybiera wypoczynek zagraniczny.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 - kiedy wakacje?

Uczniowie województw, którzy odpoczywali w ostatnim turnusie ferii, nie będą musieli długo czekać na kolejną okazję do odpoczynku. W 2027 roku święta wielkanocne wypadają dość wcześnie. W kalendarzu roku szkolnego 2026/207 wiosenna przerwa świąteczna zaplanowana jest na okres od 25 do 30 marca.

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych skończą rok szkolny 30 kwietnia 2027 roku. Reszta uczniów będzie kontynuowała zajęcia dydaktyczne do 25 czerwca, kiedy przewidziane jest zakończenie roku szkolnego.

W opublikowanym przez MEN kalendarzu roku szkolnego nie ma jeszcze terminów egzaminów ósmoklasisty czy maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma czas na ogłoszenie terminów egzaminów do 20 sierpnia 2026 roku.





