W skrócie Sąd uznał 13-letnią Natalię za "zdemoralizowaną". Jej jedyną winą były notoryczne nieobecności wywołane panicznym strachem przed szkołą. Choć lekarze i niezależni psychiatrzy jednoznacznie zdiagnozowali u dziewczynki spektrum autyzmu i zaburzenie rozwojowe.

Natalia została umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a z sali sądowej została wyprowadzona w kajdankach.

Aby ratować córkę i opłacić prywatne terapie oraz prawników, rodzice Natalii wpadli w długi i zostali zmuszeni do wyprzedania z domu większości mebli.

Gdy pod wpływem opinii biegłych sąd w końcu zdecydował o przeniesieniu Wiktorii do placówki leczniczej, okazało się, że w całym kraju nie ma dla niej wolnego miejsca.

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Gdy do Natalii (imię zmienione - przyp. red.) podchodzą policjanci, nie krzyczy, nie stawia oporu, nie próbuje uciekać. Nie robi nic z rzeczy, które przypisuje się nastolatkom "zdemoralizowanym". Pytana o nazwisko, milczy. Czasem tylko, po długiej pauzie, delikatnie kiwa głową na "tak" lub "nie". Dwa dni wcześniej ucieka z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Dla systemu sprawa jest prosta: samowolne oddalenie się z placówki to kolejny dowód na upadek dziewczyny.

Jednak czy państwo zrobiło wszystko, aby zrozumieć nastolatkę i jej pomóc?

Dom z fotografii

Wnętrze salonu jest ascetyczne, uderzająco puste, ale schludne. Mała, szara sofa, skromny stolik, dwa krzesła. W kącie stoi telewizor. Jedynym elementem, który przełamuje tę surowość, są ciepłe, rodzinne fotografie gęsto wiszące na ścianach.

- Meble sprzedaliśmy, żeby mieć pieniądze na specjalistów dla córki - mówi cicho Anna (imię zmienione - przyp. red.). Ma 48 lat, zmęczone oczy i na co dzień pracuje jako szkolna sprzątaczka.

Jej mąż, 47-letni Jan (imię zmienione - przyp. red.), z wykształcenia jest mechanikiem, ale od miesięcy jego serce odmawia posłuszeństwa. Zdiagnozowane migotanie przedsionków i skomplikowane złamanie nogi sprawiły, że stracił stałą pracę. Teraz, czekając na zabieg kardiologiczny, łapie się jedynie dorywczych zleceń.

Są ze sobą od lat, dzielą trudną codzienność i wspólnie wychowują dzieci. Najmłodsza, czwartoklasistka Lena (imię zmienione - przyp. red.), pod wpływem narastającego wokół dramatu zaczyna coraz bardziej zamykać się w sobie.

W oczach Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów ta rodzina to podręcznikowy przykład "niewydolności wychowawczej" i "braku odpowiedniej dyscypliny".

Urzędnicy z łatwością punktują ich potknięcia, finansowe trudności i bezradność wobec lęków córki. Dla sądu decyzja jest jasna: dom jest dysfunkcyjny, rodzice bezradni, a dzieci trzeba izolować.

System opierający się na paragrafach nie dostrzega jednak najważniejszego szczegółu - to nie jest dom pozbawiony miłości.

Ucieczka w ciszę

Natalia przychodzi na świat w 2011 r. we Włoszech, skąd jako trzylatka wraca z rodzicami do Polski. Pierwsze niepokojące symptomy, wskazujące na głębokie problemy adaptacyjne i lękowe, pojawiają się już w przedszkolu. Dziewczynka unika rówieśników, bawi się wyłącznie sama, nie nawiązuje kontaktu z opiekunami.

W szkole podstawowej lęk paraliżuje ją całkowicie. Natalia odcina się od klasy, stając się przez swoje wycofanie obiektem kpin i rówieśniczych ataków. Przerażona rzeczywistością szkolną, zaczyna wagarować.

Rodzice początkowo niczego nie podejrzewają. Ich córka co rano pakuje plecak i wychodzi z domu. Gdy prawda wychodzi na jaw, Anna i Jan zaczynają osobiście odprowadzać ją pod same drzwi placówki. Nastolatka przekracza próg budynku, ale wystarczy kilka minut w przebodźcowanym, głośnym tłumie, by wyjść ze szkoły i zniknąć między osiedlowymi blokami.

Nauczyciele próbują pomóc: organizują wsparcie drugiego pedagoga podczas zajęć oraz planują Trening Umiejętności Społecznych. Wszystko na nic. Dziewczynka nie pojawia się na żadnych zajęciach dodatkowych.

Gdy szkolna psycholog prosi ją na przerwie o przyjście do gabinetu, Natalia w panice potakuje głową, po czym natychmiast ucieka do domu, jedynego miejsca, w którym czuje się bezpiecznie.

Szkolny pedagog, przygotowując opinię dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje podejrzenie niedostosowania społecznego, ale dodaje kluczową uwagę: to może być autyzm wybiórczy. To zaburzenie o dwóch twarzach. W bezpiecznych, domowych realiach pozwala na swobodną rozmowę z bliskimi, jednak w tłumie lub stresującym środowisku brutalnie odbiera głos.

Punkt krytyczny

W połowie września 2022 r. sytuacja osiąga punkt krytyczny. Natalia, nękana i wyśmiewana przez dwie koleżanki ze szkoły, od tygodnia odmawia pójścia na lekcje. Gdy zdeterminowana matka próbuje z nią porozmawiać i w emocjach odbiera jej telefon, w dziewczynce coś pęka. Nastolatka chwyta nóż, przykłada go sobie do gardła i krzyczy, że ma już dość, grożąc odebraniem sobie życia, po czym wybiega z mieszkania.

Kilka godzin później na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lekarz pyta ją o powody tego wybuchu. Natalia odpowiada, że tak naprawdę nie chciała zrobić sobie krzywdy. Konsultująca ją lekarka psychiatrii dziecięcej po raz pierwszy zapisuje w dokumentacji fundamentalne podejrzenie: to może być zespół Aspergera.

Wrześniowy kryzys zmusza rodziców do natychmiastowego działania. Przenoszą córkę do innej szkoły, wierząc, że nowe środowisko będzie dla niej szansą na nowy start. Zderzają się jednak z bezwzględną rzeczywistością.

W nowej placówce sytuacja błyskawicznie wraca do punktu wyjścia. Natalia znów spotyka się z ostracyzmem rówieśników, a paraliżujący lęk ponownie zamyka ją w czterech ścianach pokoju.

Diagnoza za zamkniętymi drzwiami

Na przełomie 2022 i 2023 r. machina urzędnicza w końcu rusza. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna rozpoczyna oficjalną diagnozę Natalii. W gabinecie jest ciepło, ale dziewczynka odmawia zdjęcia kurtki. Przez całe, długie i wyczerpujące badanie siedzi sztywno, zapięta pod szyję, z szalikiem owiniętym wokół twarzy.

Wydana trzy miesiące później opinia obnaża niezwykły paradoks: ogólna sprawność intelektualna Natalii plasuje się poniżej przeciętnej, za to jej pamięć robocza jest rozwinięta wybitnie.

Oznacza to, że nastolatka błyskawicznie rejestruje i trwale przechowuje każdy, nawet najmniejszy detal otoczenia. Słyszy i pamięta każdy ton głosu, szmer czy szkolny hałas. Rzeczywistość dociera do niej ze zwielokrotnioną siłą, rani zmysły i paraliżuje zdolności komunikacyjne.

Biegłe opisują dziewczynkę jako cichą, bezbronną i pasywną. Wskazują na wysokie natężenie objawów ze spektrum autyzmu, zalecają Trening Umiejętności Społecznych oraz pilną konsultację psychiatryczną.

Dla nauczycieli rozpisują jasne wskazówki: należy wykazywać indywidualne podejście, unikać ironii, dawać proste komunikaty i chwalić za sam podjęty wysiłek.

Zalecenia trafiają jednak w próżnię. Przerażona szkołą Natalia wciąż ucieka, a placówka - działając zgodnie z przepisami - zawiadamia sąd o jej notorycznych nieobecnościach.

Dla sędziego sprawa staje się jednoznaczna: wszczyna postępowanie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej Annie i Janowi, a przeciwko samej trzynastolatce uruchamia postępowanie o demoralizację.

Walka o córkę

Zrozpaczeni rodzice podejmują dramatyczną walkę o córkę. Chcą zapisać ją na zaleconą terapię, ale kolejki w ramach NFZ sięgają od kilku miesięcy do roku. Decydują się na wizyty prywatne, co przy ich skromnych zarobkach oznacza finansową katastrofę. Zaczynają tonąć w długach, odmawiają sobie opłacania czynszu, a w końcu wyprzedają z mieszkania meble, byle tylko zdobyć gotówkę na kolejną godzinę terapii dla dziecka.

Jednocześnie Anna i Jan na własny koszt zlecają niezależną opinię w klinice psychologiczno-psychiatrycznej i błagają sędziego o powołanie biegłego psychiatry. Chcą udowodnić, że zachowanie ich córki to nie krnąbrność czy zła wola, ale głębokie zaburzenia rozwojowe.

Sądowa machina okazuje się jednak głucha i nieubłagana. W kwietniu 2024 r., nie czekając na kluczowe dokumenty medyczne, sędzia uznaje trzynastoletnią Natalię za zdemoralizowaną i nakazuje umieszczenie jej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zaledwie miesiąc po tym postanowieniu rodzice otrzymują do rąk oficjalne wyniki niezależnej opinii psychiatrycznej. To, co dla sądu było "demoralizacją", lekarz psychiatra nazywa wprost: zespół Aspergera, zaburzenia adaptacyjne i potężna nadwrażliwość sensoryczna.

Ucieczki ze szkoły były dla umysłu Natalii jedyną dostępną formą obrony przed przebodźcowaniem i odrzuceniem. Specjaliści alarmują: dziewczynka potrzebuje warunków skrajnie bezpiecznych, wręcz laboratoryjnych, ciszy, stałej opieki medycznej oraz krótkich komunikatów.

Machina rygoru

Anna natychmiast składa w sądzie oficjalne pismo. Załącza nową, niezależną opinię psychiatryczną i błaga sędziego o zmianę postanowienia. Chce, by jej córka mogła wrócić do domu, skoro jej zachowanie wynika z choroby, a nie buntu. Sędzia pozostaje jednak nieugięty.

Machina wymiaru sprawiedliwości toczy się dalej własnym, biurokratycznym torem. Podczas gdy psychologowie na zlecenie sądu prześwietlają życie rodziców Natalii, Anna i Jan się nie poddają.

Ze swoich skromnych pensji odkładają każdy grosz, by opłacić i ukończyć specjalistyczne warsztaty wychowawcze. Chcą zrobić wszystko, by udowodnić sędziemu, że potrafią i chcą odpowiednio komunikować się z autystyczną córką.

Tymczasem zamknięta w placówce opiekuńczo-wychowawczej Natalia odcięta od bezpiecznego domu, w całkowicie obcym środowisku, ponownie przestaje chodzić na lekcje. Presja i przebodźcowanie okazują się nie do zniesienia.

W lutym 2025 r. czternastoletnia wówczas dziewczynka dokonuje głębokich samookaleczeń i trafia do szpitala. Dopiero pod wpływem tej tragedii sąd zgadza się na miesięczną przepustkę. Natalia na chwilę wraca do rodziców.

Ten krótki oddech nie trwa jednak długo. Pod koniec marca 2025 r. nastolatka (ma wtedy już 14 lat - przyp. red.) musi wrócić do placówki, nie wiedząc, że spędzi tam zaledwie kilka dni. Sędzia uznaje, że dotychczasowy rygor był niewystarczający i na początek kwietnia wyznacza kolejne posiedzenie.

Ma zapaść decyzja o umieszczeniu dziewczynki w zamkniętym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (MOW) - placówce resocjalizacyjnej dla młodzieży głęboko niedostosowanej społecznie.

Rodzice obiecują córce, że przyjadą po nią, by na rozprawę wejść wspólnie, jako rodzina. Nie zdążą. Zanim Anna i Jan docierają na miejsce, w placówce zjawia się dwójka nieumundurowanych policjantów.

Procedura rusza z impetem: funkcjonariusze zakuwają przerażoną, kompletnie nierozumiejącą sytuacji autystyczną dziewczynkę w kajdanki i konwojują ją prosto na salę rozpraw.

Samo posiedzenie trwa krótką chwilę. Sędzia, całkowicie ignorując specyfikę zaburzeń nastolatki, ogłasza, że jej "demoralizacja postępuje". Gdy zamyka posiedzenie, policjanci ponownie zatrzaskują metalowe kajdanki na dłoniach Natalii.

Funkcjonariusze wyprowadzają ją sądowym korytarzem. Anna desperacko próbuje przedrzeć się, by choć na moment przytulić córkę, dać jej słowo otuchy, pożegnać się. Policjantka zagradza matce drogę, a prośby o zdjęcie kajdanek na czas przejścia do radiowozu pozostają bez odpowiedzi.

Czternastolatka zostaje wywieziona do policyjnej izby dziecka. Kilkanaście godzin później Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje docelowy punkt na mapie, to ośrodek oddalony o kilkaset kilometrów od jej rodzinnego domu.

Mur placówki

Do nowej placówki Natalia trafia na początku kwietnia 2025 r., ma wtedy czternaście lat. Kiedy stęsknieni rodzice przyjeżdżają w odwiedziny, zderzają się z kolejnym murem. Sąd odmawia dziewczynce zgody na przepustki. W praktyce oznacza to bezwzględną izolację. Nastolatka nie może nawet na chwilę opuścić terenu ośrodka, by wyjść z mamą i tatą na zwykły spacer czy pójść do sklepu.

Miesiąc później, w maju 2025 r., biegli sądowi ponownie pochylają się nad sprawą. Zespół specjalistów, który drobiazgowo analizuje historię, dochodzi do uderzających wniosków: zachowanie Natalii nigdy nie wynikało z demoralizacji.

Eksperci wprost wskazują, że zamknięcie dziewczynki w rygorystycznym reżimie zamiast pomocy przynosi jej potężną krzywdę. Bezwzględny dryl blokuje jej rozwój, wywołuje skrajne poczucie winy i drastycznie niszczy i tak kruche poczucie własnej wartości. To właśnie ta głęboka izolacja doprowadza dziewczynkę do aktów autoagresji i panicznej ucieczki w świat wirtualny.

Podsumowanie opinii brzmi jak miażdżący wyrok nad dotychczasowymi decyzjami sądu. Specjaliści oświadczają wprost: dalszy pobyt Natalii w tym miejscu jest całkowicie bezcelowy, ponieważ ośrodek nie posiada żadnych narzędzi, by zapewnić jej adekwatne wsparcie. Zamiast izolacji i rygoru, biegli żądają natychmiastowego objęcia jej systematyczną opieką psychologiczno-psychiatryczną.

Bez wyjścia

W lipcu 2025 r. sędzia, pod wpływem opinii biegłych, wydaje kolejne postanowienie. Tym razem nakazuje umieszczenie dziewczynki w placówce leczniczej. Chce, by zamiast wychowawców zaopiekowali się nią lekarze.

Wtedy jednak na jaw wychodzi brutalna prawda o stanie polskiej psychiatrii dziecięcej. W całym kraju nie ma ani jednego wolnego miejsca w specjalistycznych ośrodkach, które mogłyby przyjąć nastolatkę.

Z powodu niewydolności systemu sąd nakazuje Natalii pozostać tam, gdzie była. Dziewczynka zostaje uwięziona dokładnie w tym samym miejscu, o którym eksperci zaledwie dwa miesiące wcześniej pisali wprost, że nie posiada żadnych narzędzi, by jej pomóc.

Czternastolatka kompletnie nie radzi sobie z rozsadzającymi ją emocjami. Przerażona, skrajnie samotna i odcięta od najbliższych, od których dzielą ją setki kilometrów, decyduje się na krok ostateczny. W odruchu desperacji podejmuje próbę ucieczki z ośrodka. Policja zatrzymuje ją dopiero po dwóch dniach i odwozi z powrotem. Natalia po jakimś czasie ucieka ponownie, ale po kilku dniach funkcjonariusze przywożą ją do ośrodka.

Mijają miesiące, a machina urzędnicza milczy. Terapia nie rusza.

Nadzieja

Jest czerwiec 2026 r.

Po zapoznaniu się z jednoznaczną opinią biegłych sądowych, wymiar sprawiedliwości decyduje, że nie odbierze praw rodzicielskich Annie i Janowi. Sędzia, który od początku decydował o losach tej rodziny, nie znalazł podstaw do podjęcia tak radykalnego kroku.

W najbliższym czasie ma zapaść kolejna, ostateczna decyzja o przyszłości Natalii. Rodzice pragną dziś tylko jednego, by ich córka wreszcie wróciła do domu. Chcą, aby tutaj, w bezpiecznym i przewidywalnym środowisku, rozpoczęła od września naukę w liceum.

Wierzą, że w domowej atmosferze i przy ścisłej, regularnej współpracy z zaufanymi lekarzami będą w stanie zapewnić Natalii opiekę.

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