Kaczyńskiemu wyrasta rywal, prezes PiS ostrzega. Odsłaniamy kulisy
Prezes PiS Jarosław Kaczyński realnie obawia się rosnących notowań Grzegorza Brauna. Przestrzega swoich posłów przed myśleniem o ewentualnej koalicji z nim. I straszy, że efektem takiego sojuszu byłoby pogorszenie relacji z USA. - Niepotrzebnie prezes poświęca Braunowi tyle uwagi, tylko go tym buduje - narzekają w PiS. Odsłaniamy kulisy.
W skrócie
- Jarosław Kaczyński obawia się wzrostu popularności Grzegorza Brauna, przestrzegając posłów PiS przed ewentualną koalicją z nim i wskazując na ryzyko pogorszenia relacji z USA.
- Wewnętrzne konflikty i podziały w PiS zmuszają prezesa do zwoływania spotkań i apeli o jedność, choć nastroje w partii są dalekie od entuzjazmu.
- Wyborcy Brauna to przede wszystkim młodzi, radykalni mężczyźni, a PiS traci poparcie w sondażach głównie przez bierność swoich wyborców.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Podczas ostatniego wyjazdowego posiedzenia klubu PiS Jarosław Kaczyński dużo mówił o jedności i konieczności zwierania szeregów. Ta część jego wystąpienia odnosiła się oczywiście do ostatnich tygodni, w których wewnątrzpartyjna walka między frakcjami weszła na najwyższy poziom.
Nielubiący i zwalczający się politycy atakowali się publicznie i coraz bardziej brutalnie, a prezes nie bardzo wiedział, jak nad tym zapanować. Po cichu liczył, że przez okres świąteczny emocje się trochę wyciszą.
Czytaj więcej o podziałach w PiS i walkach frakcyjnych w tekście: "PiS jak tankowiec. Krajobraz po wielkiej awanturze w partii"
Spotkanie klubu poprzedziło spotkanie najwyższych władz partii, czyli prezydium komitetu politycznego. Jeszcze wcześniej, tuż po Nowym Roku, prezes PiS odbył także długą rozmowę w cztery oczy z Mateuszem Morawieckim.
Wszystkie działania Kaczyńskiego zmierzały do wyciszenia wewnętrznych sporów między grupą zwolenników Mateusza Morawieckiego a grupą tych, którzy go zwalczają i nie chcą widzieć ani w roli jednego z liderów, a tym bardziej w roli kandydata na premiera.
Prezes PiS zwołuje spotkania i próbuje gasić pożary
Prezes PiS rozegrał sprawę po swojemu, oznajmiając, że nie czas na wybory kandydata na premiera, bo trzeba skupić się na pracy nad programem. Stwierdził, że w partii jest "miejsce dla różnych skrzydeł", że "trzeba grać na różnych fortepianach" i umieć wykorzystać istniejące w partii różnice jako atut, a nie przeszkodę.
Czy Kaczyński przekonał zwaśnione frakcje?
- Spór będzie trwał, tylko chwilowo trochę ciszej - uważa jeden z polityków PiS, gdy go o to pytamy. - Prezes chciał zamanifestować jedność, stąd to oświadczenie zaraz po prezydium, a potem przemówienie na klubie w tonie, że trzeba iść razem - relacjonuje nasz rozmówca.
Kaczyński w publicznym oświadczeniu powiedział, że w partii trwają przygotowania programu, który będzie generować wewnętrzne dyskusje, ale "z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, nie mówiąc już o rozłamach w partii". - To są marzenia naszych przeciwników, te marzenia się z całą pewnością nie spełnią - podkreślił.
Podczas oświadczenia prezesowi towarzyszyli wszyscy wiceprezesi partii, także ci najbardziej skłóceni: od Mateusza Morawieckiego i Joachima Brudzińskiego przez Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego, Elżbietę Witek po Patryka Jakiego.
Po spotkaniu najwyższych władz partii miało miejsce wyjazdowe posiedzenie klubu PiS.
Posłowie spotkali się w Sękocinie, w tym samym miejscu, w którym spotkali się w lipcu ubiegłego roku z Karolem Nawrockim, miesiąc po wygranych wyborach prezydenckich.
- Atmosfera tamtego spotkania była pełna euforii, mieliśmy poczucie, że jesteśmy na fali. Teraz było całkiem inaczej, nastroje są mocno średnie - ocenia jeden z posłów, obecnych na obu posiedzeniach klubu.
Kaczyński ostrzega przed Braunem. Padły mocne słowa
Posłowie, z którymi rozmawiamy zwrócili uwagę na jeden, szczególny wątek, który bardzo mocno wybrzmiał w przemówieniu prezesa Kaczyńskiego.
To jego kategoryczne słowa dotyczące braku możliwości współpracy z Grzegorzem Braunem po wyborach w 2027 roku.
- Prezes wprost mówił o tym, że współpraca z Braunem jest wykluczona. Mamy nie zniechęcać do siebie jego wyborców, nie wchodzić z nimi w zbędne dyskusje itp. Od samego Brauna i koalicji z nim mamy się jednak dystansować, bo to nie wchodzi w grę - opowiada jeden z posłów PiS.
Inny nasz interlokutor dodaje, że prezes wprost powiedział to, co mówi także na otwartych spotkaniach z wyborcami - że współpraca PiS z Braunem oznaczałaby kryzys w relacjach polsko-amerykańskich.
- Teraz też w swoim przemówieniu powoływał się na rozmowę z wysoko umocowanym przedstawicielem administracji amerykańskiej, który przestrzegał go przed jakąkolwiek współpracą z Braunem - relacjonuje inny z posłów. - Generalnie mamy robić wszystko, aby po wyborach w 2027 roku Braun nie był nam potrzebny do rządzenia - dodaje.
Niepotrzebnie prezes poświęca Braunowi tyle uwagi, tylko go tym buduje
Zwolennicy Mateusza Morawieckiego z satysfakcją odnotowali te słowa prezesa, przypominając, że o możliwej koalicji z Braunem mówił publicznie ich główny wewnątrzpartyjny przeciwnik, czyli Jacek Sasin.
- Jeśli wyborcy zdecydują, że partia Grzegorza Brauna znajdzie się w parlamencie i okaże się, że bez tej partii nie da się zrobić większości, to pewnie wtedy trzeba będzie poważnie się nad tym zastanowić - stwierdził jakiś czas temu w TVN24 Sasin. Dodał też, że do koalicji "woli Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska".
Kim są wyborcy Grzegorza Brauna?
Mocne słowa prezesa skierowane pod adresem Brauna mają związek z korzystnymi dla jego partii sondażami. W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Konfederacja Korony Polskiej Brauna notuje wynik 9,7 proc. i jest na czwartym miejscu po KO (30,9 proc.), PiS (25,9 proc.) i Konfederacji Bosaka i Mentzena (11,2 proc.).
PiS badało przepływy między swoimi wyborcami a wyborcami Grzegorza Brauna.
- Nie są to wielkie liczby. Wyborcy Brauna mają inny profil niż nasi. To wyborcy młodsi od naszych, głównie mężczyźni o radykalnych poglądach, mocno antysystemowi - opisuje jeden z polityków PiS. Jak mówi, na obecny elektorat Brauna składają się trzy grupy wyborców: byli wyborcy Konfederacji, byli wyborcy radykalnych partii; takich jak Polska Jest Jedna (formacja ultrakatolicka, która startowała w wyborach 2023 roku, zdobywając 1,7 proc. poparcia) oraz wyborcy PiS.
- PiS nie traci dlatego, że ma przepływy wyborców do Brauna. PiS traci dlatego, że nasi wyborcy deklarują, że nie idą na wybory albo mówią, że nie wiedzą, na kogo zagłosują. I to jest kluczowa grupa, o którą trzeba walczyć - przekonuje nasz rozmówca. - Niepotrzebnie prezes poświęca Braunowi tyle uwagi, tylko go tym buduje - dodaje.
Dlaczego zatem Kaczyński to robi? - Bo prezes nie lubi, jak mu coś wyrasta po prawej stronie. I wie, że musi grać na osłabianie tego, co mu tam wyrosło. Plus boi się o relacje z Amerykanami i o to, że sklejanie PiS z Braunem to celowa strategia Tuska - wylicza nasz rozmówca.
- Prezes mówił twardo, że Braun nie może być naszym sojusznikiem i ewidentnie chciał, aby to mocno wybrzmiało - podsumowuje jeden z posłów.
Kamila Baranowska