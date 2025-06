Kaczyńskiego zabrakło na kluczowym głosowaniu w Sejmie. "Byłem umówiony"

Jarosław Kaczyński znalazł się w gronie siedmiu posłów nieobecnych w Sejmie, gdy głosowano nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. - Byłem umówiony z prezydentem elektem. A to miało być o drugiej, o drugiej bym był, ale to niestety było dużo później - tłumaczył prezes PiS w rozmowie z dziennikarzami. O czym Kaczyński rozmawiał z Karolem Nawrockim? - Co trzeba dalej zrobić - stwierdził.