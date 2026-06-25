Kaczyński zwróci order Ukraińcom. "Wyraz lojalności"

- Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi, Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy. To będzie wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i akt lojalności wobec naszego prezydenta - powiedział Jarosław Kaczyński.

Polityk przyznał, że "nie był zwolennikiem" zaostrzania konfliktu na linii Warszawa - Kijów. - Tylko, że ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę (...). Tu chodzi o zabieg bardzo szkodliwy i bardzo niebezpieczny - stwierdził, nie podając jednak szczegółów.

Spór o upamiętnienie UPA. Jarosław Kaczyński ogłasza

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że zbrodnia wołyńska nie może stać się częścią "sfery niebytu". - Przyznanie się do winy, przeprosiny, pochowanie wszystkich ofiar, oczywiście wcześniej ekshumacje. To są nasze warunki - powiedział.

Kaczyński podkreślił, że "nie są to warunki daleko idące, ale muszą zostać spełnione". - I według mnie, ale nie jest to zdanie partii, Polska powinna rozpocząć blokowanie kolejnych klastrów, rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej - stwierdził.

Polityk porównał następnie podejście Ukrainy do działań Niemców po II wojnie światowej. Jak stwierdził, nie były one idealne, ale "to nie jest tak, żeby w Niemczech stawiano na piedestale" nazistowskich zbrodniarzy. - A oni coś takiego robią - stwierdził.

- I ja powiedziałem Poroszence, już kilka lat temu, że wy, z tym banderyzmem, do Europy nie wejdziecie - zaznaczył, dodając jednak, że niezmiennie jest zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy.

Polska - Ukraina. Kaczyński oddaje ukraiński order

- Ukraina, jeżeli chce być normalnym, europejskim krajem, nie może mieć na sztandarach ludobójców - wskazał prezes PiS.

W ostatnich tygodniach gwałtownie zaostrzył się spór na linii Warszawa - Kijów, po tym jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednostce ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA".

Ogłoszenie to wywołało falę krytyki na polskiej scenie politycznej. W związku z tą sytuacją prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

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