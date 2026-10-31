W skrócie Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego podczas trwającej manifestacji przeciwko zmianom w tej instytucji.

Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenia o miesięcznych przerwach w pracy dla prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Policja interweniowała w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego po zgłoszeniu o możliwym zagrożeniu dla życia lub zdrowia sędziów oraz pracowników instytucji.

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Jarosław Kaczyński zwrócił się do Mateusza Morawieckiego w trakcie rozmowy w studiu stacji Republika TV. Prezes PiS zauważył bowiem byłego premiera, który przybył przed budynek Trybunału Konstytucyjnego.

Kaczyński, witając się z Morawieckim, mówił, że choć mają do siebie różne zarzuty, w takiej chwili konieczna jest jedność. - Słuchaj, Mateusz, jedność to jedność. Siadaj tutaj - powiedział prezes PiS do lidera Rozwoju Plus.

Protest pod Trybunałem Konstytucyjnym. Na miejscu pojawili się politycy

W związku z przejęciem władzy w Trybunale Konstytucyjnym przez sędziów wybranych przez koalicję przed siedzibą organu przy Al. Szucha w Warszawie zgromadzili się manifestanci.

Wśród nich znalazła się m.in. była prezes TK Julia Przyłębska oraz Bogdan Święczkowski. Pojawili się też m.in. przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej, w tym jej lider Grzegorz Braun. Przybycie na miejsce zapowiedział też jeden z liderów Konfederacji - Sławomir Mentzen.

Wcześniej Jarosław Kaczyński komentując sytuację na platformie X, pisał, że doszło do "zamachu na Trybunał Konstytucyjny". Według prezesa PiS "to pierwszy taki przypadek w skali światowej". "Od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu" - dodał.

Kaczyński wezwał również do protestu przeciwko działaniom władz. "My, Polacy, nie możemy się dać zastraszyć! Obywatelski protest, całkowicie legalny, musi trwać dalej! Trybunał to gwarant naszej wolności i suwerenności! Deptanie prawa przez Tuska nie ma żadnych granic!" - stwierdził.

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Trybunał Konstytucyjny. Pojawiła się policja, "zagrożenie dla życia lub zdrowia"

Przypomnijmy, że około godz. 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynikało, że Anna Korwin-Piotrowska została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i to właśnie ona wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

W mediach społecznościowych TK przekazano z kolei, że strona Trybunału została bezprawnie przejęta - prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, wiceprezesem - Bartłomiej Sochański.

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Obecnie policji nie ma ich w budynku TK.



