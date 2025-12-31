Kaczyński zdeklasowany. Badanie sugeruje słabnące wpływy lidera PiS

W skrócie Karol Nawrocki oraz Donald Tusk uznani zostali za najbardziej wpływowych polskich polityków według najnowszego sondażu United Surveys.

Jarosław Kaczyński, dotychczasowa czołowa postać PiS, zajmuje dopiero trzecie miejsce z wynikiem poniżej 10 proc..

W badaniu zwraca uwagę wyraźna przewaga pierwszej czwórki nad pozostałymi politykami, a ponad 12 proc. respondentów nie wskazało żadnego lidera.

W sondażu United Surveys by IBRiS, przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski, zapytano o najbardziej wpływowego polskiego polityka mijającego roku. Badanie udowadnia, że za najpoważniejszych graczy w tej kwestii uznawani są prezydent i premier.

Najczęściej wskazywano Karola Nawrockiego, na którego postawiło 34,7 proc. respondentów. Tuż za nim uplasował się Donald Tusk, którego wskazało 29,1 proc. pytanych.

Słabnie pozycja Jarosława Kaczyńskiego? Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Nowy sondaż wskazuje na jasną tendencję w kwestii Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS, uznawany był przez wielu za architekta współczesnej polskiej prawicy. Złośliwi sugerowali nawet, że steruje sceną polityczną z tylnego siedzenia. W czasie prezydentury Andrzeja Dudy przeciwnicy PiS wskazywali na duży wpływ Kaczyńskiego na głowę państwa.

Nowe badanie sugeruje wyraźnie, że ten sposób postrzegania byłego premiera odchodzi już do przeszłości. Kaczyński, według ankietowanych, wciąż piastuje trzecie miejsce pod względem wpływów na politykę w 2025 r., jednak wskazało na niego 9,9 proc. z nich, co stanowi dużą różnicę między drugim i pierwszym miejscem w rankingu.

Postacią, której udało się zdobyć w badaniu więcej niż 3 proc. głosów jest jeszcze Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych, który przez jakiś czas rozpatrywany był przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na prezydenta, zdobył 8 proc. głosów respondentów.

Sondaż. Po czterech nazwiskach długa przerwa w rankingu

W badaniu wskazywano jeszcze na kilka nazwisk, w tym liderów partii politycznych, obecnych w polskim parlamencie. Widać jednak wyraźnie, że od pierwszej "czwórki" dzieli ich duża przepaść.

2,9 proc. pytanych jako najbardziej wpływowego polskiego polityka mijającego roku wskazała Sławomira Mentzena. Niżej uplasował się Szymon Hołownia, na którego postawiło 1,5 proc. ankietowanych.

Kolejne miejsca należą do lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (0,9 proc.), ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka (0,4 proc.), szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza (0,2 proc.) i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego (0,1 proc.).

12,3 proc. respondentów nie potrafiło wskazać konkretnego nazwiska lub wybierało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zrealizowano w dniach 19-21 grudnia 2025 r. metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie tysiąca osób.

