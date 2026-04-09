W skrócie PiS złożyło zawiadomienie do prokuratury w związku ze ślubowaniem sędziów TK w Sejmie bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego.

PiS twierdzi, że marszałek Sejmu nie ma uprawnień do przyjmowania ślubowania od osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyło sześciu sędziów TK, a na miejscu nie było prezydenta.

- To kolejny czarny dzień z czasów tych rządów - tak o czwartkowym ślubowaniu sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec prezydenta mówił prezes PiS.

Zdaniem polityka w czwartek w polskim Sejmie zostały naruszone zapisy Konstytucji RP. Kaczyński stwierdził ponadto, że odebranie ślubowania od sędziów bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego powinno być "rozliczone przez sądy karne".

Kaczyński o ślubowaniu sędziów TK. "Delikt o charakterze karnym"

- Twierdzenie, że zwracają się do prezydenta ci "niby-sędziowie" tylko zwiększało skalę groteskowości tego wszystkiego - ocenił prezes PiS. Jak przekonywał, działanie marszałka Sejmu i byłych prezesów TK "to jest zjawisko niezmiernie szkodliwe, bo to jest po prostu niszczenie państwa, deptanie praworządności".

Zobacz również: Dorota Hilger

Jak dodał Kaczyński, złożenie ślubowania przez sędziów, a także "niszczenie finansów publicznych, służby zdrowia i gospodarki" jest częścią większej operacji koalicji rządzącej, której celem jest doprowadzenie do całkowitej zależności Polski od Brukseli i Berlina.

- Mamy tutaj niewątpliwie do czynienia z deliktem, czy nawet szeregiem deliktów o charakterze karnym - stwierdził.

Sejmowe ślubowanie sędziów TK. PiS składa zawiadomienie do prokuratury

Jak poinformował na konferencji prasowej szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, jego partia złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

- Nie ma przepisu, który by umożliwiał marszałkowi Sejmu przyjmowanie ślubowania osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym, w naszym głębokim przekonaniu, doszło dziś do złamania obowiązującego w Polsce prawa - mówił polityk PiS.

- Dlatego w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość kierujemy zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa - kontynuował.

Zobacz również: Joanna Mazur

W ocenie Błaszczaka odpowiedzialnym za rzekome złamanie prawa jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który był obecny na czwartkowym ślubowaniu sześciorga sędziów.

- Ci, którzy dziś uczestniczyli w tym zdarzeniu dopuścili się w naszym przekonaniu przekroczenia swoich uprawnień w celu osiągnięcia osobistej korzyści politycznej. Dlatego takie zawiadomienie kierujemy do prokuratury - kontynuował.

Sędziowie TK złamali prawo? Błaszczak: reżim Donalda Tuska

Według Błaszczaka to, co wydarzyło się w czwartek w Sejmie można nazwać happeningiem, a nie ślubowaniem.

Jak przekonują politycy PiS, jedynym organem, który może odebrać ślubowanie od nowo wybranych sędziów jest Prezydent RP.

- Wychodzimy z takiego założenia, że każdy reżim przemija. Reżim Koalicji 13 grudnia, reżim Donalda Tuska, przeminie również z całą pewnością - powiedział szef klubu PiS.

Sędziowie TK złożyli ślubowanie w Sejmie. Na miejscu zabrakło prezydenta

W czwartek podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowania. Było wśród nich dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Ślubowanie wobec prezydenta zostało odebrane w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, byłych sędziów TK oraz notariusza. Na uroczystości zabrakło Karola Nawrockiego, który przez miesiąc nie wskazał terminu ślubowania przedstawicieli TK.

Jak mówił marszałek Sejmu, "prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji". - W przyszłości, jak będą się zdarzać takie sytuacje, będą one korygowane i przeprowadzane zgodnie z prawem i właściwymi procedurami - zaznaczył.

"Trybunał ma wrócić do pracy, a politycy do odpowiedzialności" - dodał.

Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że w czwartek w Sejmie pogwałcona została Konstytucja RP.

"Po dzisiejszej farsie zorganizowanej w Sejmie wobec notariusza, przeprowadzonej bez podstawy prawnej z pogwałceniem art. 7, 2, 4, 10 ust. 1 oraz art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji, nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów" - napisał Bogucki.

Jak zaznaczył, "sędziowie TK, aby nimi być, nie mogą prawa łamać lub go omijać".

Czterech nowych sędziów TK zaprosiła prezydenta na swoje ślubowanie w Sejmie. Jabłoński: Kuriozum Polsat News Polsat News