W skrócie Jarosław Kaczyński stwierdził, że Roman Giertych nie powinien go przesłuchiwać, ponieważ znajduje się w przeciwnym obozie politycznym.

Podczas przesłuchania Kaczyńskiego w sprawie spółki Srebrna pojawiły się wnioski o wyłączenie Giertycha ze względu na jego publiczne wypowiedzi.

Śledztwo dotyczące planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna zostało wznowione po zmianie władzy w 2025 roku.

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W środę Jarosław Kaczyński stawił się w prokuraturze, by złożyć zeznania w sprawie planów wybudowania wieżowców na warszawskiej Woli przez związaną z PiS spółkę Srebrna.

Podczas zeznań miał okazję skonfrontować się z Romanem Giertychem, który reprezentował głównego pokrzywdzonego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba informował, że przesłuchanie upłynęło w pozytywnej atmosferze, jednak doszło do "pewnych zgrzytów".

Już na początku Kaczyński i jego pełnomocnicy wnioskowali o niedopuszczeniu do procesu Romana Giertycha. - Jako dowód przedstawiono to, że Roman Giertych na portalu X zamieścił różne wpisy adresowane do świadka, w których nawoływał do wyznawania prawdy podczas tego przesłuchania, co miało w ocenie wnioskodawców świadczyć o wpływaniu na możliwość swobodnego zeznawania i chęci utrudnienia tego przesłuchania - mówił prok. Skiba.

Kaczyński o Giertychu: Nie powinien mnie przesłuchiwać

W piątek podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński po raz kolejny przekonywał, że Roman Giertych nie powinien brać udziału w przesłuchaniu.

- Po prostu dlatego, że jest w przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa - mówił prezes PiS.

- Oczywiście adwokat, pełnomocnik nie ma takich zobowiązań jak prokurator czy sędzia, ja o tym wiem, ale w tym wypadku ta granica, w moim przekonaniu, została przekroczona - ocenił Kaczyński.

Polityk odniósł się też do zarzutów posła KO Konrada Frysztaka, który z mównicy sejmowej zwrócił się do niego, określając go mianem "rekina biznesu" i stawiając to w opozycji do wizerunku "osoby trochę nieporadnej", który - zdaniem Frysztaka - Kaczyński kreował przez lata.

- Zostałem dzisiaj z trybuny sejmowej bardzo pochwalony, jestem rekinem biznesowym. Pierwszy raz się o tym dowiaduję, ale to jednak bardzo miłe - bardzo miłe być i politykiem, i rekinem biznesowym - mówił prezes PiS.

Sprawa "dwóch wież". Wieżowce, które nigdy nie powstały

Prezes PiS zeznawał jako świadek w związku ze śledztwem dotyczącym "dwóch wież", czyli wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli przez związaną z PiS spółkę Srebrna.

W 2018 roku zrezygnowano z inwestycji. Gdy austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zażądał wypłaty za poniesione przez niego koszty, które wycenił na 1,3 mln euro, Kaczyński odmówił.

W styczniu 2019 roku pełnomocnicy biznesmena złożyli zawiadomienie do prokuratury związku z "uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego" i zarzucili prezesowi PiS "dokonanie oszustwa wielkich rozmiarów".

Birgfellner był kilkukrotnie przesłuchiwany w tej sprawie, jednak postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa. Szefem Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był wówczas Zbigniew Ziobro.

Do sprawy powrócono po zmianie władzy, w lutym 2025 roku.





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