Kaczyński wyklucza sojusz z Braunem. Nowy sondaż po deklaracji prezesa PiS
Jarosław Kaczyński zadeklarował, że wyklucza współpracę z partią Grzegorza Brauna. Ponad 66 proc. respondentów przewiduje, że prezes PiS nie dotrzyma danego słowa - wynika z nowego sondażu. W obietnicę Kaczyńskiego wierzy kilkanaście proc. ankietowanych.
W skrócie
- Jarosław Kaczyński wykluczył możliwość sojuszu PiS z partią Grzegorza Brauna po wyborach.
- Według sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski 66,1 proc. respondentów uważa, że prezes PiS nie dotrzyma tej obietnicy.
- Największy sceptycyzm wobec deklaracji Kaczyńskiego występuje wśród zwolenników Koalicji 15 Października, gdzie 81 proc. nie wierzy w realizację tej obietnicy.
- Nie ma mowy o żadnych sojuszach z partią Brauna. To jest partia z jednej strony całkowicie niepoważna, tam są różne jaszczury i tym podobne (...). Ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy, ludzie, gdzie z równowagą psychiczną jest może jakiś kłopot, ludzie, którzy siedzieli w więzieniu o szpiegostwo na rzecz Rosji - tak niedawno o partii Grzegorza Brauna mówił Jarosław Kaczyński.
Prezes PiS wykluczył powyborczy sojusz z Konfederacją Korony Polskiej. Obiecywał, że nie ma mowy o koalicji z tym ugrupowaniem. Jak jednak pokazuje badanie, deklaracje Kaczyńskiego nie są brane na poważnie. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.
Ankietowani usłyszeli pytanie: "Czy w pana/pani ocenie, po ewentualnych wyborach, prezes PiS dotrzyma tej obietnicy?". Łącznie 66,1 proc. ankietowanych uważa, że Jarosław Kaczyński nie dotrzyma zobowiązania ("zdecydowanie nie" wybrało 34,3 proc. osób, a "raczej nie" - 31,8 proc.).
Koalicja PiS z partią Grzegorza Brauna? Zapytali Polaków o obietnicę Jarosława Kaczyńskiego
W słowa prezesa PiS wierzy 16,1 proc. badanych. 17,8 proc. nie wiem, jak zachowa się Jarosław Kaczyński w przypadku ewentualnego formowania rządu.
Co ciekawe, największy sceptycyzm panuje wśród zwolenników koalicji rządzącej. 81 proc. wyborców Koalicji 15 Października nie wierzy w dotrzymanie składanej przez prezesa PiS obietnicy.
Polacy nie wierzą w obietnice prezesa PiS. Chodzi o koalicję z Braunem
Wśród sympatyków partii opozycyjnych (PiS i Konfederacja) 26 proc. wierzy w deklarację Jarosława Kaczyńskiego, ale 47 proc. spodziewa się złamania obietnicy. Kolejnych 27 proc. ankietowanych w tej grupie wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".
U pozostałych wyborców sytuacja klaruje się następująco: 76 proc. respondentów nie wierzy w trwałość deklaracji prezesa PiS o wykluczeniu koalicji z Konfederacją Korony Polskiej.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 lutego 2026 r. metodą CATI&CAWI na grupie n=1000 osób.