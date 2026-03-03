W skrócie Jarosław Kaczyński wykluczył możliwość sojuszu PiS z partią Grzegorza Brauna po wyborach.

Według sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski 66,1 proc. respondentów uważa, że prezes PiS nie dotrzyma tej obietnicy.

Największy sceptycyzm wobec deklaracji Kaczyńskiego występuje wśród zwolenników Koalicji 15 Października, gdzie 81 proc. nie wierzy w realizację tej obietnicy.

- Nie ma mowy o żadnych sojuszach z partią Brauna. To jest partia z jednej strony całkowicie niepoważna, tam są różne jaszczury i tym podobne (...). Ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy, ludzie, gdzie z równowagą psychiczną jest może jakiś kłopot, ludzie, którzy siedzieli w więzieniu o szpiegostwo na rzecz Rosji - tak niedawno o partii Grzegorza Brauna mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wykluczył powyborczy sojusz z Konfederacją Korony Polskiej. Obiecywał, że nie ma mowy o koalicji z tym ugrupowaniem. Jak jednak pokazuje badanie, deklaracje Kaczyńskiego nie są brane na poważnie. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.

Ankietowani usłyszeli pytanie: "Czy w pana/pani ocenie, po ewentualnych wyborach, prezes PiS dotrzyma tej obietnicy?". Łącznie 66,1 proc. ankietowanych uważa, że Jarosław Kaczyński nie dotrzyma zobowiązania ("zdecydowanie nie" wybrało 34,3 proc. osób, a "raczej nie" - 31,8 proc.).

W słowa prezesa PiS wierzy 16,1 proc. badanych. 17,8 proc. nie wiem, jak zachowa się Jarosław Kaczyński w przypadku ewentualnego formowania rządu.

Co ciekawe, największy sceptycyzm panuje wśród zwolenników koalicji rządzącej. 81 proc. wyborców Koalicji 15 Października nie wierzy w dotrzymanie składanej przez prezesa PiS obietnicy.

Wśród sympatyków partii opozycyjnych (PiS i Konfederacja) 26 proc. wierzy w deklarację Jarosława Kaczyńskiego, ale 47 proc. spodziewa się złamania obietnicy. Kolejnych 27 proc. ankietowanych w tej grupie wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

U pozostałych wyborców sytuacja klaruje się następująco: 76 proc. respondentów nie wierzy w trwałość deklaracji prezesa PiS o wykluczeniu koalicji z Konfederacją Korony Polskiej.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 lutego 2026 r. metodą CATI&CAWI na grupie n=1000 osób.

