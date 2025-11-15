Podczas sobotniego spotkania w Kwidzyniu prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytanie jednego z uczestników wydarzenia, stwierdził, że to nie on walczy ze Sławomirem Mentzenem, tylko Mentzen z nim.

Jarosław Kaczyński mówił o Andrzeju Lepperze. "Chciał powiedzieć prawdę"

- Jeżeli ktoś mówi, że ja doprowadziłem do śmierci Leppera, a nawet tego, że Zbigniew Ziobro jest poważnie chory (...), to później zaczną mówić, że jestem gangsterem. Na to nie zareagowałem, bo to było komiczne, jak mogłem do tego doprowadzić Leppera czy Ziobrę - mówił Kaczyński.

Po chwili prezes PiS nadmienił, że "według niego Andrzej Lepper został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy".

- Ówczesny prokurator generalny mnie zapewniał, że na pewno nie został (pozbawiony życia - red.). (...) Jeżeli on był skłonny do odebrania sobie życia, to ja jestem skoczkiem wzwyż, mistrzem olimpijskim - dodał Jarosław Kaczyński.

Odpowiedź prezesa PiS nie była jednak związana z zadanym mu pytaniem. Po słowach polityka o śmierci lidera Samoobrony mężczyzna kilkukrotnie powtórzył, aby Kaczyński odpowiedział na jego pytanie - dotyczyło ono tego, czy prezes PiS "zamierza wrócić do rozmów z solidarnością rolniczą, żebyśmy znowu wygrali".

Andrzej Lepper był liderem Samoobrony, którą założył w 1992 roku. Na czele partii stał do momentu swojej śmierci. Należy przypomnieć, że w przeszłości, w 2005 roku, Samoobrona weszła w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.

Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 roku, ciało polityka znaleziono w jego biurze. Z ustaleń prokuratury wynika, że lider Samoobrony odebrał sobie życie. Jednocześnie stanowczo odrzucono możliwość udziału osób trzecich w jego śmierci.

Więcej informacji wkrótce...

"Polityczny WF": Razem i Matysiak już nie razem. Dlaczego ją wyrzucono? interia INTERIA.PL