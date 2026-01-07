Jarosław Kaczyński chce sondażowego odbicia Prawa i Sprawiedliwości i wyciszenia głośnych medialnie frakcyjnych waśni. Dlatego właśnie planuje nowe otwarcie, aby zażegnać wewnętrzny spór, którym jest zmęczony i znudzony. Na pierwszy ogień: środowe, wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które - jak ustaliła reporterka Interii Kamila Baranowska - zorganizowane będzie w podwarszawskim Sękocinie.

Jak z kolei dowiedzieli się autorzy "Politycznego WF-u" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek, w najbliższych dniach najpewniej zobaczymy prezesa PiS, wysyłającego przekaz spójności i wychodzącego z ofensywą (choć w głębi serca nadal zwaśnione frakcje będzie rozgrywał, bo swym ugrupowaniem zarządza przez konflikt).

PiS rozważa wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Kto na premiera technicznego?

- Trwa poszukiwanie pomysłu na tę ofensywę. Jak pisała poetka, nic dwa razy się nie zdarza... A jednak może się wydarzyć. W PiS dorasta pomysł na konstruktywne wotum nieufności, który może się Państwu kojarzyć z "premierem z tabletu" - mówił Piotr Witwicki w nowym odcinku podcastu Interii.

Byłoby to coś w rodzaju powtórki z 2013 roku, kiedy Kaczyński "zaprezentował" Piotra Glińskiego - wówczas znanego jako socjologa, a nie polityka - trzymając tablet na sejmowej mównicy. Również teraz PiS, zgłaszając konstruktywne wotum, potrzebowałoby technicznego kandydata na szefa rządu. Takie są zasady.

Jak zauważył Marcin Fijołek, w przypadku takiego wniosku Włodzimierz Czarzasty nie mógłby zastosować słynnego "marszałkowskiego weta", ponieważ wiązałyby go ścisłe terminy, kiedy trzeba byłoby zorganizować debatę w izbie niższej parlamentu. Taka dyskusja narzuciłaby w przestrzeni publicznej agendę: i co do nazwisk, i pomysłów, jakie miałby realizować ten techniczno-polityczny rząd.

Zbigniew Bogucki "na zaś". Jednym z technicznych kandydatów Tomasz Szatkowski

Choć wymarzonym dla PiS prezesem Rady Ministrów byłby Zbigniew Bogucki - obecnie szef Kancelarii Prezydenta u Karola Nawrockiego - to najpewniej nie on zostanie wskazany jako techniczny premier. Z prostego powodu: jest to misja straceńcza i zostałby on "spalony". Autorzy "Politycznego WF-u" dotarli do krótkiej, dwupunktowej listy obecnie sondowanych postaci mniej lub bardziej związanych z partią Kaczyńskiego.

W wykazie znalazł się Tomasz Szatkowski. - Ma CV człowieka znającego się na bezpieczeństwie. Nie jest oczywistym wyborem, dla każdej z frakcji PiS jest do przełknięcia, ale jednocześnie w żadnej nie jest (mocno - red.) osadzony - zauważył Piotr Witwicki.

Przed nagraniem "Politycznego WF-u" Marcin Fijołek skontaktował się z Szatkowskim i po pytaniu, czy mógłby on zostać premierem, usłyszał śmiech. Jest jednak coś jeszcze, co przemawiałoby za wyborem byłego ambasadora Polski przy NATO - ma glejt osoby poszkodowanej przez obecną władzę, gdyż pozbawiła go ona dostępu do niejawnych danych. Donald Tusk wyjaśniał, że chodzi o podejrzenia kontaktów z obcymi służbami.

Kandydat na premiera "z rękawa"? Na liście Piotr Nowak

Kogo jeszcze może wytypować Kaczyński? Kolejna opcja to Piotr Nowak. - Mogą Państwo nie kojarzyć, też musieliśmy się zastanowić. To kierunek bardziej pod tytułem "gospodarka" - pytanie, czy dobry na ten rok, bo wszystko wskazuje, iż będzie on dla niej udany, chyba że tak się zadłużymy, że będziemy mówić tylko o tym - dodał Piotr Witwicki.

Piotr Nowak był wiceministrem finansów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, a w latach 2021-2022 kierował resortem rozwoju i technologii. Krótki czas kariery na czele ministerstwa związany był z tym, iż niekoniecznie dogadywał się z ówczesnym prezesem Rady Ministrów.

- Był lansowany przez krytyków Morawieckiego jako "nowy Morawiecki" (...). Ruch (z wotum i premierem technicznym - red.) jest rozważany intensywnie, ale decyzji jeszcze nie ma. Byłby on metodą na wyrwanie się ze "szponów" - ile można jechać na tych twarzach, które wszyscy znają, ale nie wszyscy kochają? - zapytał retorycznie Marcin Fijołek.

W nowym "Politycznym WF-ie" również o zamieszaniu wokół Państwowej Inspekcji Pracy, a dokładniej - reformie, którą rząd obiecał przeprowadzić Komisji Europejskiej, lecz jej nie będzie. Zapraszamy do oglądania i słuchania!