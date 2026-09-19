W skrócie Jarosław Kaczyński podczas ECR Kongresu Młodych 2026 w Augustowie mówił o możliwościach gospodarczych Polski, kwestii reparacji wojennych oraz wyzwaniach mieszkaniowych młodego pokolenia.

Poruszono temat nieudanej reformy państwa, w tym reformy sądów oraz konieczności ponownego przeanalizowania niektórych wcześniejszych zmian, jak reforma szkolnictwa wyższego i gimnazjów.

W programie kongresu znalazły się panele dotyczące nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji oraz przewidziano spotkania z politykami PiS i przedstawicielami kancelarii prezydenta.

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę podczas ECR Kongresu Młodych 2026 w Augustowie mówił m.in. o perspektywach gospodarczych Polski, reparacjach od Niemiec, reformie państwa oraz problemach mieszkaniowych młodych.

- Wasze pokolenie może żyć w kraju, który będzie znacznie bogatszy od Niemiec - stwierdził. Jego słowa spotkały się z reakcją uczestników wydarzenia.

Ktoś ze zgromadzonych odpowiedział Kaczyńskiemu, jednak polityk nie dosłyszał, co powiedział słuchacz. Prezes PiS poprosił o powtórzenie. - Proszę? - zapytał. - Niemcy będą tu przyjeżdżać - odparł humorystycznie uczestnik kongresu. - No tak - odpowiedział mu Kaczyński.

Rozmowa z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim podczas ECR Kongresu Młodych 2026 X/Prawo i Sprawiedliwość Twitter

Lider Prawa i Sprawiedliwości połączył perspektywę gospodarczego doganiania Niemiec z kwestią reparacji wojennych. - Jakbyśmy wycisnęli od Niemiec reparacje, to ten proces zbliżenia i mijania ekonomicznego byłby szybszy - stwierdził.

- Wiadomo, że oni nie chcą, uważają to - że nie wypłacili reparacji - za jeden z sukcesów swojej dyplomacji, ale my musimy to zmienić - dodał.

Kaczyński o reformie państwa. "Nie udała się jednak reforma sądów"

W dalszej części wystąpienia Jarosław Kaczyński odniósł się do reform przeprowadzanych podczas rządów PiS. Przyznał, że nie wszystkie założenia udało się zrealizować.

- Nie udała się jednak reforma państwa - stwierdził. Jak wyjaśniał, powinna ona rozpocząć się od reformy sądów, w tym Sądu Najwyższego. - Na skutek weta prezydenta Andrzeja Dudy zostało to zahamowane. Cały ten związek przyczynowy został zerwany - powiedział.

Kaczyński zaznaczył jednocześnie, że niektóre wcześniejsze reformy wymagają ponownego przemyślenia. - Niektóre reformy, tak jak szkolnictwa wyższego, potrzebują kolejnego przemyślenia. Jeżeli chodzi o reformę gimnazjum, to była ona jednak potrzebna - mówił.

Praca, mieszkania i kredyty. Kaczyński o problemach młodych Polaków

Wystąpienie prezesa PiS obejmowało również kwestie bezpośrednio związane z sytuacją młodego pokolenia. Kaczyński stwierdził, że jego zdaniem młodzi oczekują przede wszystkim "stabilnego i normalnego życia".

- Młodzież oczekuje normalnego życia. To jest praca, mieszkanie, wolność - powiedział. Przyznał przy tym, że w kwestii polityki mieszkaniowej jego ugrupowaniu nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń.

- Mamy pomysły, jeżeli chodzi o sprawy mieszkaniowe, to piekielnie trudne, nie ukrywam, że to nam się nie udało za naszych rządów - zaznaczył.

Kaczyński zapytany o AfD

Kaczyński odniósł się również do współpracy europejskiej prawicy. Zapytany o możliwość współpracy PiS z niemiecką Alternatywą dla Niemiec (AfD) na forum Unii Europejskiej, ocenił, że jest ona niemal wykluczona.

- To nie jest partia, z którą można rozmawiać o współpracy. Tam w programie są elementy nie do zaakceptowania w tej, tak zwanej "cywilizowanej części Europy" - stwierdził.

W trakcie trwania kongresu rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował o zmianie na stanowisku szefowej młodzieżówki PiS. Przekazał na platformie X, że decyzją Jarosława Kaczyńskiego nową szefową została Magdalena Cirkot, która zastąpiła Małgorzatę Żuk.

Kongres Młodych PiS w Augustowie. W programie także AI i nowe technologie

ECR Kongres Młodych 2026 odbywa się w Augustowie pod hasłem "Młodzi dla Polski Jutra". Wydarzenie organizują wspólnie Prawo i Sprawiedliwość oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Oficjalne informacje ECR potwierdzają, że kongres jest dwudniowym wydarzeniem poświęconym m.in. politycznym i społecznym wyzwaniom stojącym przed Polską i Europą.

W wydarzeniu biorą udział także osoby związane z kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego, w tym Tomasz Zdzikot oraz Jakub Kaczmarski. Na niedzielę przewidziano natomiast panel dla kobiet prawicy pod hasłem "Kobiety Sukcesu".



