Spotkanie, które odbędzie się w środę w Warszawie, miało zostać zainicjowane przez stronę niemiecką.

Wśród poruszanych tematów te dotyczące bieżących stosunków polsko-niemieckich

- Merzowi podczas spotkania z prezesem Kaczyńskim ma towarzyszyć kilkoro posłów do Bundestagu - przekazało źródło w PiS.

Podczas spotkania podjętych ma być kilka tematów dotyczących bieżących stosunków polsko-niemieckich.

- Na pewno zostanie podjęta kwestia reparacji wojennych. Prezes kilkukrotnie zapowiadał, że raport w tej sprawie zostanie opublikowany 1 września - przekazał polityk PiS, biorący udział w przygotowaniach spotkania.

- Zapewne pojawi się temat energetyki, w tym gazu i sytuacji wokół gazociągu Nord Stream. Politycy będą też rozmawiać o aktualnej sytuacji w Ukrainie, a także o niemieckim zaangażowaniu w działania sojusznicze - dodało źródło w PiS.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Polsat News / Polsat News

"Spiegel": Friedrich Merz spotka się z Mateuszem Morawieckim i Donaldem Tuskiem

Według informacji tygodnika "Spiegel" Friedrich Merz udaje się w środę do Polski, gdzie spotka się m.in. z szefem rządu Mateuszem Morawieckim, a także z szefem Platformy Obywatelskiej - Donaldem Tuskiem.

Jak czytamy, Merz uważa za konieczne utrzymywanie obecnie bliskich kontaktów z kierownictwem politycznym w Polsce. Podobno Merz chce uspokoić sytuację po krytyce z powodu opieszałej wymiany czołgów.

Podobnie jak inne kraje Europy Wschodniej Polska wysłała do Ukrainy stare czołgi bojowe produkcji radzieckiej, które Niemcy mieli zastąpić nowocześniejszym sprzętem. Obiecane zamienniki nie dotarły jednak jeszcze do żadnego z krajów, co jest powodem wielkiego gniewu na rząd niemiecki - przypomina portal.

Friedrich Merz: Wymiana czołgów w ślepym zaułku

Lider CDU Merz ostro skrytykował w poniedziałek kanclerza Olafa Scholza w tej sprawie. Wymiana czołgów "utknęła w ślepym zaułku z powodu wahania kanclerza Olafa Scholza", powiedział portalowi "Spiegel".

Według informacji "Spiegla" Merz uda się następnie na Litwę, gdzie spotka się m.in. z premier Ingridą Šimonyte.