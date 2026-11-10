W skrócie Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej oskarżył obecny rząd o próbę siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego i niszczenie demokracji.

Przemówienie prezesa PiS na placu Piłsudskiego w Warszawie było wielokrotnie przerywane przez kontrmanifestantów skandujących okrzyki "kłamca".

Kaczyński ocenił, że nieprawomocny wyrok sądu potwierdza stanowisko jego środowiska i zapowiedział walkę o wyeliminowanie przeciwników z życia publicznego.

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Jarosław Kaczyński pojawił się we wtorek na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie odbyły się kolejne obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolennicy ugrupowania.

Na miejscu zgromadzili się również przeciwnicy PiS, którzy protestowali podczas wystąpienia prezesa partii.

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Kaczyński już na początku wystąpienia odniósł się do okrzyków protestujących, podkreślając, że mimo ich obecności, sytuacja na placu Piłsudskiego różni się od tej z poprzednich miesięcy.

Wskazał przy tym na nieprawomocny wyrok sądu, który - jak ocenił - potwierdza stanowisko prezentowane przez jego środowisko.

Miesięcznica smoleńska. Jarosław Kaczyński uderza w rząd Donalda Tuska

- Mamy wyrok, jeszcze nie prawomocny, ale wyrok, który odwołuje się do czystej prawdy, której bronimy. Mamy też pewną zmianę w taktyce władzy, ale tylko taktyce - mówił Jarosław Kaczyński.

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Następnie Kaczyński przeszedł do krytyki działań rządu, koncentrując się przede wszystkim na konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego.

- Mamy do czynienia z próbą likwidacji polskiej demokracji, polskiej praworządności i to jest proces już dziś zaawansowany. To jest obecnie najważniejszy punkt tej akcji: zajęcie siłą, bez jakichkolwiek podstaw prawnych, Trybunału Konstytucyjnego - przekonywał prezes PiS.

Kaczyński zarzucił koalicji rządzącej dążenie do podporządkowania sobie instytucji mających kontrolować władzę. Ostrzegał, że działania dotyczące TK mogą być początkiem szerszych zmian wymierzonych w niezależność innych organów państwowych.

- Mamy zapowiedzi, że na tym się nie skończy, że wszystkie niezależne instytucje, które są po to, aby kontrolować władzę, są po kolei atakowane, niszczone. Musimy temu wszystkiemu zapobiec - apelował.

Kaczyński na placu Piłsudskiego. Protestujący krzyczeli "kłamca"

Przemówieniu prezesa PiS towarzyszyła kontrmanifestacja. Zgromadzeni na placu przeciwnicy partii wielokrotnie skandowali "kłamca, kłamca", próbując zagłuszyć wystąpienie Kaczyńskiego.

Były premier odniósł się do protestujących pod koniec swojego przemówienia, przedstawiając ich zachowanie jako dowód na aktywność środowisk, które - jego zdaniem - należy wyeliminować z życia publicznego.

- Te krzyki "kłamca, kłamca" są dowodem na to, że te siły ciągle działają, a my musimy je na zawsze z polskiego życia publicznego wyeliminować i przyjdzie taki czas. Wierzcie w to, przychodźcie tu, bo to nie jest na marne - zakończył.

Obchody miesięcznicy smoleńskiej odbywają się 10. dnia każdego miesiąca dla upamiętnienia katastrofy samolotu Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku. W tragedii zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria.



