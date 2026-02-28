W skrócie Jarosław Kaczyński zapowiedział na 7 marca początek przygotowań do kampanii parlamentarnej.

Wewnątrz PiS doszło do konfliktu między Mateuszem Morawieckim a Patrykiem Jakim, co spowodowało decyzję o skierowaniu spraw do partyjnej komisji etyki.

Decyzja o komisji etyki dotyczy Mateusza Morawieckiego oraz Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, którzy wsparli Morawieckiego, a wypowiedzi innych członków partii są analizowane.

Jarosław Kaczyński podkreślił we wpisie na platformie X, że receptą na zwycięstwo jest jedność, a wszelkie próby jej podważania są realizowaniem scenariusza obecnej koalicji rządzącej.

"Pokazaliśmy, że działając wspólnie, potrafimy zwyciężać" - zaznaczył prezes PiS.

Prezes PiS mobilizuje partię przed wyborami. "Rozpoczynamy w marcu"

Kaczyński wskazał również, że przed obozem politycznym wytężony czas pracy i przygotowań do właściwej kampanii parlamentarnej.

Zapowiedział też wydarzenie, które ma być symbolicznym początkiem przygotowań. "Marsz rozpoczynamy 7 marca 2026 r.!" - napisał. Szczegóły mają zostać ujawnione wkrótce.

"Bądźmy razem. Tylko zwycięstwo zjednoczonego obozu patriotycznego zapewni Polsce bezpieczną i stabilną przyszłość" - podsumował polityk.

Jarosław Kaczyński reaguje na wewnętrzny konflikt. Sprawą zajmie się komisja etyki

Apel prezesa PiS został opublikowany w momencie, gdy wewnątrz partii dochodzi do konfliktów między czołowymi politykami. W piątek rano opisywaliśmy w Interii, że prezes ma problem z ostatnim sporem na liniiMateusz Morawiecki - Patryk Jaki i że musi na niego zareagować, jeśli nie chce pokazać słabości.

Kilka godzin później rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że prezes PiS podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw Mateusza Morawieckiego oraz posłówIreneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, którzy wsparli Morawieckiego. Dodał, że analizowane są też wypowiedzi i wpisy innych członków partii w tym Patryka Jakiego.

Niektórzy posłowie podkreślają, że decyzja o komisji etyki była formą deeskalacji konfliktu, choć inni wskazują, że jej przewodnicząca, Elżbieta Witek, od lat krytycznie nastawiona do Morawieckiego, może działać inaczej.

Spór wywołał wpis Jakiego w mediach społecznościowych, w którym pokazał swoje spotkanie ze studentami w ramach akcji "Zmień moje zdanie". Pytał m.in. o gwarancje, że PiS po powrocie do władzy nie będzie zadłużać kraju ani uzależniać Polski od UE. Wpis został odebrany przez współpracowników Morawieckiego jako prowokacja.

Morawiecki odpowiedział złośliwym wpisem, przypominając o reformie sądownictwa i ustawie o IPN oraz wskazując, że decyzje polityczne wobec UE były zawsze zatwierdzane przez kierownictwo PiS. Podkreślił, że krytyka jego dorobku zamiast opozycji rządowej wpływa na spadek poparcia partii.

Od czwartku w partii wrze, a posłowie ostrzegają, że rozłam wisi w powietrzu. Morawiecki idzie na zwarcie, a dalszy rozwój sytuacji może zdecydować o przyszłości wewnętrznych układów w PiS. Po decyzji o skierowaniu sprawy do komisji etyki były szef rządu napisał: "Zawsze będę bronił dokonań ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przed tymi, którzy nie umieją nic zrobić, a jedynie krytykują".

