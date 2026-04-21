W skrócie Jarosław Kaczyński poinformował, że rozmowy z Mateuszem Morawieckim w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus zakończyły się porozumieniem dotyczącym jego działalności.

Kaczyński stwierdził, że członkowie stowarzyszenia będą mogli działać jedynie w ramach rady eksperckiej PiS, a pozostałe działania zostaną wstrzymane.

Mateusz Morawiecki wskazał, że odbiorcami działań stowarzyszenia mają być osoby niezainteresowane polityką na co dzień, samorządowcy oraz przedsiębiorcy.

Jarosław Kaczyński na konferencji z udziałem Mateusza Morawieckiego poinformował, że ich poniedziałkowe spotkanie zakończyło się po siedmiu godzinach, o godz. 2 w nocy. Ustalono, że członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus tymczasowo mogą działać w jego ramach wyłącznie w radzie eksperckiej PiS.

- To nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane. Będziemy skłonni opracować (to) jeszcze dalej, ale to jest już dodatek ode mnie - powiedział Kaczyński. - Będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, pozytywnej z punktu widzenia partii, a przede wszystkim będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca - dodał.

Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński podał warunki

Kaczyński podkreślił, że zaproponowane porozumienie w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus to nie jest tylko pomysł, ale "szersze przeświadczenie w partii", która "musi ścierać się w wyborach z tymi formacjami konfederackimi", a jednocześnie ma "doświadczenie w rządzeniu i to w rządzeniu, które naprawdę przyniosło bardzo wiele pozytywnych rezultatów".

- Ogromna większość tej krytyki, która była skierowana przeciwko nam, przeciwko rządowi aż tutaj, szczególnie przeciwko premierowi Morawieckiemu, była całkowicie niesłuszna - mówił Kaczyński, odnosząc się do okresu sprawowania przez PiS władzy w Polsce.

Morawiecki zabrał głos po Kaczyńskim: Koncentrujemy się na walce z rządem

Na konferencji przemówił również drugi zainteresowany - Mateusz Morawiecki. Były premier potwierdził, że obecnym priorytetem jest doprowadzenie do zmiany rządu.

- Koncentrujemy się wszyscy w całym obozie patriotycznym na walce z tym rządem bezprawia, rządem braku ambicji, rządem zapaści w Narodowym Funduszu Zdrowia - ileż pacjentów teraz cierpi w całej Polsce - rządem gigantycznej dziury budżetowej... - wymieniał Morawiecki.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że PiS zamierza stawić czoła wyzwaniom, takim jak chociażby dynamiczny rozwój Polski. - Chcę z całą mocą podkreślić, że rzeczywiście znaczna część tej dyskusji (z Kaczyńskim - red.) dotyczyła bardzo różnych miejsc w naszym społeczeństwie i w jaki sposób docierać do nich (do ludzi - red.) za pośrednictwem mediów - dodał Morawiecki.

- Stowarzyszenie Rozwój Plus temu właśnie ma generalnie służyć również w ramach rady eksperckiej, która została zaproponowana jako pewnego rodzaju podmiot zbiorczy, wspólny mianownik wielu inicjatyw, bo przecież to nie jest pierwsze stowarzyszenie - kontynuował były premier.

Grupa docelowa dla działań stowarzyszenia Rozwój Plus

Mateusz Morawiecki nakreślił również grupę docelową stowarzyszenia Rozwój Plus. Odbiorcami jego działalności mają być np. "ci, którzy nie interesują się aż 24 godziny na dobę wszystkimi tematami politycznymi", osoby zainteresowane politycznymi treściami "od czasu do czasu", ale także "szeroka grupa samorządowców". Stowarzyszenie ma przyciągać dodatkowo przedsiębiorców.

- Nie jest nam łatwo docierać do tych szeroko rozumianych środowisk samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego (...). I chcemy poprzez tę płaszczyznę, tę platformę, przepraszam za słowo, przyczynić się do tego, aby trochę lepiej móc docierać do tych środowisk - dodał.

