W skrócie Jarosław Kaczyński uznał, że wynik wyborów prezydenckich w Krakowie oznacza porażkę Donalda Tuska oraz Koalicji Obywatelskiej i wskazał na konieczność jednoczenia się opozycji.

Lider Prawa i Sprawiedliwości wskazał, że zwycięstwo Łukasza Gibały jest wyrazem sprzeciwu wobec obecnej koalicji rządzącej i zapowiedział, że podobne wyniki mogą pojawić się w całej Polsce.

Kaczyński odniósł się także do zaplanowanego na 25 października referendum w Częstochowie, podkreślając poparcie PiS dla odsunięcia urzędującego prezydenta miasta.

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Zdaniem prezesa PiS przyczyny zwycięstwa Łukasza Gibały "zamykają się w słowach: Byle nie Tusk". Hasło o tej treści było także wyświetlone za przemawiającym Kaczyńskim.

- 85 proc. wyborców naszej partii, tak przynajmniej wskazują badania, głosowało za nim. To jest po prostu odrzucenie, w szerszym tego słowa znaczeniu, władzy obecnie rządzącej koalicji: zarówno samego KO, jak i sojuszników z PSL-em na czele - mówił lider Prawa i Sprawiedliwości.

"Trzeba wyciągnąć wnioski". Kaczyński skomentował zwycięstwo Gibały

- To jest wydarzenie bardzo ważne i wydarzenie, z którego można, a nawet trzeba wyciągnąć wnioski. To znaczy, można wygrać, można odrzucić tą tragiczną pod każdym względem dla Polski politykę, ale pod jednym warunkiem - żeby się zjednoczyć. Tym warunkiem jest po prostu gotowość do jednoczenia się, gotowość do przechodzenia do porządku dziennego nad różnego rodzaju, nawet daleko idącymi różnicami - dodał.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że Gibała uzyskał w drugiej turze wyborów 62,12 proc. poparcia, a kandydującą z poparciem KO Monikę Piątkowską poparło 37,88 proc. mieszkańców Krakowa.

- Jeżeli to hasło "byle nie Tusk" będzie czymś realnym, po prostu zostanie znów zastosowane w praktyce, to można powiedzieć, że jeśli w Krakowie było prawie 25 proc, to w Polsce może być jeszcze więcej - argumentował Jarosław Kaczyński.

- Oczywiście to nie jest żadna gwarancja, to jest takie dosyć luźne rozumowanie. W każdym razie jest na pewno powiązanie, na pewno poważna przesłanka, żeby sądzić, że dzisiaj poparcie dla tych, którzy rządzą jest już poparciem naprawdę mniejszościowym, zdecydowanie mniejszościowym. Tylko trzeba umieć to wykorzystać. W Krakowie potrafiono to zrobić, mam nadzieję, że to się uda także w skali całego kraju - dodał lider największej partii opozycyjnej.

"Plejada najważniejszych osób". Prezes PiS po porażce Piątkowskiej

Wcześniej były premier stwierdził, że w Krakowie "przegrał Tusk, przegrała Koalicja Obywatelska".

- Bo takiej plejady najważniejszych osób z tej Koalicji i szerzej koalicji rządowej, bo był też Kosiniak-Kamysz, w Krakowie już bardzo dawno nie widziano i bardzo dawno nie widziano podczas jakichkolwiek wyborów samorządowych. Byli właściwie wszyscy ważni ludzie tej koalicji, także Lewica, także Czarzasty. Wszyscy wsparli, a wynik jest taki jak państwo wiedzą, to znaczy jest bardzo duża różnica - zauważył.

Zdaniem Kaczyńskiego, Polska jest krajem w "głębokim kryzysie".

- Kryzysie praworządności, kryzysie demokracji i kryzysie finansów publicznych, który w pewnym momencie musi się zmienić szerszy kryzys gospodarczy i w wielkim kryzysie zaufania publicznego. W wielkim kryzysie tego wszystkiego, co składa się na stosunek obywateli dla państwa - wyliczał.

Prezes PiS wspomniał też o zaplanowanym na 25 października referendum ws. odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i rady miasta.

- Za dwa tygodnie mamy próbę w Częstochowie, trzeba o tym pamiętać. Tam jest sytuacja zupełnie wyjątkowa. Urzędujący formalnie prezydent nie ma prawa nawet wstępu do swojego urzędu, jest obciążony bardzo ciężkimi zarzutami. Sądzę, że gdyby był z innej opcji, to już by się znalazł za kratami, ale mimo wszystko tam jest jednak problem taki, że swego czasu zdołał skonstruować, na jakich zasadach, to można się domyślać, dość szeroką koalicję - powiedział Kaczyński i dodał, że "Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowanie za jego odsunięciem".



