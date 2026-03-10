Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej. "Grupa Putina działa bezkarnie"
Jarosław Kaczyński podczas wtorkowych obchodów miesięcznicy smoleńskiej skrytykował osoby, które zakłócały uroczystość, nazywając ją "nędzną agenturą" Putina. Zapowiedział również, że jeśli PiS dojdzie do władzy, to wszystkie te osoby trafią do więzień.
W skrócie
- Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej skrytykował osoby zakłócające uroczystość, nazywając je "nędzną agenturą" Putina i zapowiedział, że po dojściu PiS do władzy trafią oni do więzień.
- Politycy PiS, w tym Mariusz Błaszczak, Joanna Borowiak, Maria Kurowska, Tobiasz Bocheński i Zbigniew Bogucki, złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
- Uroczystość była zakłócana przez niewielką grupę protestujących, którzy skandowali hasło: "Kłamca, kłamca" podczas przemówienia prezesa PiS.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Nie byłem tutaj przez miesiąc i okazało się, że po tym miesiącu wszystko po staremu. Grupa Putina działa tutaj jak dawniej, bezkarnie, bez właściwej reakcji sił porządkowych, sądów i tego państwa z dykty, które dzisiaj mamy - stwierdził prezes PiS podczas uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej.
- Zapewniam Państwa, że weszliśmy na drogę do tego, żeby to państwo przeszło do haniebnej historii, a została zbudowana naprawdę silna Polska, która z tą nędzną agenturą da sobie radę - kontynuował Jarosław Kaczyński.
Miesięcznica smoleńska. Kaczyński: Zwycięży Polska
Jak wskazał, mówiąc o demonstrantach,"ci ludzie znajdą się tam, gdzie powinni: jedni w więzieniach, inni w zakładach psychiatrycznych".
Zaznaczył, że "to będzie koniec tego wszystkiego, co się tutaj wyprawia", a obchody miesięcznic smoleńskich będą mogły być obchodzone bez "przeszkód, furii i nienawiści".
- Zwycięży Polska i dobro, a to, co tu widzimy, przejdzie do haniebnej historii - powiedział.
Obchody miesięcznicy smoleńskiej. Politycy PiS złożyli kwiaty
Prezes Prawa i Sprawiedliwości wziął we wtorek udział w uroczystościach związanych z miesięcznicą smoleńską. Oprócz niego w obchodach wzięli udział również inni politycy PiS w tym m.in. Mariusz Błaszczak, posłanki Joanna Borowiak i Maria Kurowska, europoseł Tobiasz Bocheński czy szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki.
Politycy PiS złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystość zakłócała niewielka grupa protestujących, którzy skandowali hasło: "Kłamca, kłamca" podczas przemówienia prezesa PiS.
Do katastrofy smoleńskiej doszło 10 kwietnia 2010 roku. Samolot Tu-154 wiozący polską delegację na uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się niedaleko lotniska w Smoleńsku, w wyniku czego zginęło 96 osób, przebywających na pokładzie. Wśród ofiar znaleźli się m.in. ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński z żoną Marią, przedstawiciele rządu, parlamentu, sił zbrojnych i duchowieństwa, a także ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.