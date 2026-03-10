W skrócie Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej skrytykował osoby zakłócające uroczystość, nazywając je "nędzną agenturą" Putina i zapowiedział, że po dojściu PiS do władzy trafią oni do więzień.

Politycy PiS, w tym Mariusz Błaszczak, Joanna Borowiak, Maria Kurowska, Tobiasz Bocheński i Zbigniew Bogucki, złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uroczystość była zakłócana przez niewielką grupę protestujących, którzy skandowali hasło: "Kłamca, kłamca" podczas przemówienia prezesa PiS.

- Nie byłem tutaj przez miesiąc i okazało się, że po tym miesiącu wszystko po staremu. Grupa Putina działa tutaj jak dawniej, bezkarnie, bez właściwej reakcji sił porządkowych, sądów i tego państwa z dykty, które dzisiaj mamy - stwierdził prezes PiS podczas uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej.

- Zapewniam Państwa, że weszliśmy na drogę do tego, żeby to państwo przeszło do haniebnej historii, a została zbudowana naprawdę silna Polska, która z tą nędzną agenturą da sobie radę - kontynuował Jarosław Kaczyński.

Miesięcznica smoleńska. Kaczyński: Zwycięży Polska

Jak wskazał, mówiąc o demonstrantach,"ci ludzie znajdą się tam, gdzie powinni: jedni w więzieniach, inni w zakładach psychiatrycznych".

Zaznaczył, że "to będzie koniec tego wszystkiego, co się tutaj wyprawia", a obchody miesięcznic smoleńskich będą mogły być obchodzone bez "przeszkód, furii i nienawiści".

- Zwycięży Polska i dobro, a to, co tu widzimy, przejdzie do haniebnej historii - powiedział.

Obchody miesięcznicy smoleńskiej. Politycy PiS złożyli kwiaty

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wziął we wtorek udział w uroczystościach związanych z miesięcznicą smoleńską. Oprócz niego w obchodach wzięli udział również inni politycy PiS w tym m.in. Mariusz Błaszczak, posłanki Joanna Borowiak i Maria Kurowska, europoseł Tobiasz Bocheński czy szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki.

Do katastrofy smoleńskiej doszło 10 kwietnia 2010 roku. Samolot Tu-154 wiozący polską delegację na uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się niedaleko lotniska w Smoleńsku, w wyniku czego zginęło 96 osób, przebywających na pokładzie. Wśród ofiar znaleźli się m.in. ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński z żoną Marią, przedstawiciele rządu, parlamentu, sił zbrojnych i duchowieństwa, a także ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

