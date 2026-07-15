W skrócie Jarosław Kaczyński poinformował o współpracy PiS z Markiem Wochem w celu wspólnego działania formacji prawicowych w Senacie.

Forma współpracy, czy będzie to bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny, nie została jeszcze ustalona i wymaga dalszych rozmów.

Marek Woch, jako przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców, uznał porozumienie z Kaczyńskim za logiczną decyzję i podkreślił dotychczasowe działania swojego ruchu na rzecz jednoczenia środowisk.

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Jarosław Kaczyński poinformował o porozumieniu zawartym z przewodniczącym ruchu Bezpartyjni Samorządowcy Markiem Wochem. Były kandydat na prezydenta Polski, który w drugiej turze wyborów z 2025 r. udzielił poparcia Karolowi Nawrockiemu, wystąpił z prezesem PiS na wspólnej konferencji.

- Przed prawą stroną sceny politycznej stoi problem jedności. Dezintegracja tej sceny prowadzi do zagrożenia, że obóz obecnie rządzący nie traci szansy na utrzymanie władzy - mówił Kaczyński.

Kaczyński ogłasza sojusz z byłym kandydatem na prezydenta. "Porozumieliśmy się"

Jak wskazywał prezes PiS, pierwszym punktem programu integracji na prawicy jest stworzenie sojuszu w Senacie.

- Porozumieliśmy się z panem Wochem w tej sprawie, że będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie - mówił.

- Forma tego wystąpienia - czy to będzie bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny, który zainicjuje wspólne działanie - nie jest jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy, my opowiadalibyśmy się za komitetem - dodał Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził, że zjednoczenie na prawicy potrzebne jest po to, by "Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie, gdzie dominuje to wszystko, co prowadzi do utrudnienia tych zmian, które musza być wprowadzone, jeśli Polska ma wyjść z obecnego kryzysu".

- Tu Senat też jest ważny, dlatego, że jeśli przeszkadza, to jest to istotne utrudnienie, ale jeśli pomaga, to poprawki Senatu mogą poprawić błędy popełnione w Sejmie - podsumował Kaczyński.

Woch o porozumieniu z Kaczyńskim: Logiczna decyzja

- My jako bezpartyjni samorządowcy, jako oddolny ruch konserwatywny, już od wielu lat jednoczymy różne środowiska, które czasami mają zdolność wojewódzką organizacyjną, czasem powiatową - wskazywał Marek Woch.

Jak stwierdził, jako sekretarz Bezpartyjnych Samorządowców od wielu lat budował struktury. Wskazał, że już teraz, gdyby Donald Tusk zdecydował się rozpisać przedterminowe wybory, ruch stanąłby do wyścigu o miejsca w Sejmie.

Decyzję o porozumieniach na prawicy określił mianem "logicznej".





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