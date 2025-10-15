W skrócie Jarosław Kaczyński odniósł się do sprawy posła Łukasza Mejzy, który jechał po drodze ekspresowej, przekraczając dozwoloną prędkość.

Prezes PiS stwierdził, że sprawa trafiła do komisji etyki.

Mejza nie przyjął mandatu i powołał się na immunitet poselski, później wyjaśnił powody swojej decyzji i przeprosił publicznie za wykroczenie.

Policja i minister Marcin Kierwiński zapowiadają konsekwencje, sprawa może też skutkować wnioskiem o uchylenie immunitetu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany w Sejmie, czy żałuje, że wziął Łukasza Mejzę na listę wyborczą do parlamentu. Polityk w poniedziałek przekroczył dopuszczalną prędkość na drodze ekspresowej i - zasłaniając się immunitetem - nie przyjął mandatu.

Kaczyński na początku nawiązał do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, twierdząc, że łamanie on prawo.

Prezes PiS był jednak dopytywany o sprawę Mejzy i o to, jaka granica musi zostać przekroczona, aby poseł poniósł karę.

- Nie pochwalam takiego zachowania. Przyznał się do winy. Ta sprawa została skierowana do komisji etyki. Zobaczymy - powiedział Kaczyński. Następnie polityk wszedł przez sejmowe drzwi.

Mejza złamał ograniczenie prędkości na drodze ekspresowej. Poseł przeprosił

We wtorek w mediach pojawiła się informacja o zatrzymaniu Łukasza Mejzy za przekroczenie prędkości. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości miał pędzić samochodem 200 km/h na drodze ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku.

Mejza w wysłanym Interii komentarzu wyjaśnił powód, dla którego nie przyjął mandatu. Poprosił o przytoczenie odpowiedzi w całości:

"Źle się zachowałem i nie mam zamiaru pieprzyć głupot, bo nic tego nie tłumaczy. Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej. A wszystkim komentującym, w przypływie emocjonalnej ekstazy, cymbałom z Platformy, przypominam, że jechałem na S3, a nie w terenie zabudowanym, jak Donald Tusk w swoim barbarzyńskim rajdzie, po którym stracił prawo jazdy. Mandatu nie przyjąłem tylko dlatego, że spieszyłem się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno bym się spóźnił na samolot (ostatecznie i tak się spóźniłem). Jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluję ten mandat od razu, a jak nie to, oczywiście, natychmiast, zrzeknę się immunitetu i poniosę pełną odpowiedzialność, bo jestem charakternym gościem, a nie jakimś Grodzkim, który będzie się chował za immunitetem. Jeszcze raz przepraszam".

Łukasz Mejza przekroczył dozwoloną prędkość. Szef MSWiA: Nie odpuścimy

Wcześniej na medialne doniesienia zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem... posłem PiS" - napisał w mediach społecznościowych.

"Nie odpuścimy. Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd" - dodał Kierwiński.

Interia potwierdziła, że we wspomnianym miejscu doszło do zdarzenia. - W poniedziałek na drodze S3 w okolicy Polkowic zatrzymany został 34-letni kierowca, który przekroczył prędkość. Odbywała się tam kontrola drogowa. Mężczyzna nie przyjął mandatu, tłumacząc się immunitetem - przekazała st. asp. Aleksandra Pieprzycka z działu prasowego Policji Dolnośląskiej.

- (Poseł - red.) został zatrzymany przez policję, która oczywiście chciała go ukarać mandatem w wysokości 2,5 tys. zł. Poseł zasłonił się immunitetem i odmówił przyjęcia mandatu - powiedziała z kolei dziennikarzom Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak dodała, policja może teraz wystąpić do marszałka Sejmu, za pośrednictwem prokuratora generalnego, o uchylenie immunitetu i ukaranie posła.

