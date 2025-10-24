W piątek i sobotę w Katowicach odbywa się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości "Myśląc Polska". Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. - Mam ogromną przyjemność otworzyć konwencję, która rozpoczyna długą drogę, która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego poważnego programu PiS, programu dla Polski. To zadanie szczególnie trudne - powiedział.

- Mamy w tym momencie kryzys naszego państwa. Taki, który nie jest dostrzegalny przez dużą część społeczeństwa - zaznaczył prezes PiS.

Jarosław Kaczyński mówił o zagrożeniu istnienia państwa. Wskazał na Brukselę i Berlin

- To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa, jego być albo nie być. To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany (...), by wszystkie państwa za wyjątkiem może Niemiec i Francji, przestały istnieć - podkreślił. - Ta świadomość w naszym kraju powinna narastać - dodał.

W przemówieniu otwierającym konwencję prezes PiS wyjaśnił, że zaplanowane debaty dotyczyć będą różnych kwestii i problemów. Wśród tematów wymienił m.in. problemy konstytucyjne, polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa.

Prezes PiS mówił także o przygotowaniach programu partii. - Przy tworzeniu programu jest kryterium, które ja nazywam generalnym, czyli sprawa naszej przyszłości, zasadniczego wyboru, który nie tylko w polityce krajowej, ale i zagranicznej został zarysowany - wyjaśnił.

Trzy tematy, które muszą znaleźć się w programie PiS. "Muszą być wyeksponowane"

Odnosząc się do badań Jarosław Kaczyński wymienił tematy, które są ważne dla społeczeństwa. - Są wśród nich służba zdrowia i bezpieczeństwo (..) Trzecim tematem są sprawy gospodarcze, ale w rozumieniu dochody indywidualne - widziane przez kieszeń obywatela. Trzeba zrozumieć, że te sprawy w programie muszą być wyeksponowane, bo bardzo dotyczą społeczeństwo - przekazał.

W dalszej części przemówienia Kaczyński mówił o kwestii związanej ze służbą zdrowia. - Potrzebna jest generalna reforma służby zdrowia - zaznaczył.

- Ważnym faktem, którym należy się zajmować jest także fakt, że poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone - wskazał. - Świętym obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie takiego programu, którego realizacja spowoduje, że nasi obywatele będą się czuli bezpieczniejsi niż czują się dzisiaj. We wszystkich sprawach i na wszystkich poziomach - dodał.

Prezes PiS wyraził przekonanie, że zarówno stworzenie takiego programu, jaki i jego realizacja jest możliwa. - Jestem bardzo rad, że będzie wiele tutaj o tym dużo mówić - zaznaczył.

Odnosząc się do kwestii gospodarki przekazał, że ważnym problemem jest problem udziału inwestycji w PKB. - Jest niewysoki, zdecydowanie niski. Panelu na ten temat nie zauważyłem, a sądzę, że w ramach innych dyskusji trzeba się nim zająć - mówił.

Więcej informacji wkrótce.

Krótko przed rozpoczęciem wydarzenia prezes PiS zamieścił w mediach społecznościowych wpis. "Podczas gdy jedni zajmują się sami sobą, w(y)prowadzając sztandary, a przy tym pracują ledwie na 31 proc., my ruszamy pełną parą z Konwencją 'Myśląc Polska'" - napisał.

"Szeroka dyskusja fachowców, ekspertów, polityków i obywateli. To początek procesu tworzenia naszego programu. Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do Katowic. Wspólnie budujmy rozwój, nowoczesność i pomyślność Polski" - dodał.

Konwencja programowa PiS. Szereg paneli z udziałem polityków i ekspertów

Podczas dwudniowej konwencji programowej PiS odbędzie się szereg paneli z udziałem polityków partii i zaproszonych gości w tym ekspertów. PiS zapowiada, że pojawią się inspirujące rozmowy o przyszłości Polski. Wśród tematów znalazło się m.in.: wyzwania dotyczące wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwo kraju, tożsamość narodowa wobec współczesnych wyzwań, zmiany geopolityczne czy Europejski Zielony Ład.

W sobotę na godz. 19 zaplanowane jest kolejne wystąpienie programowe prezesa Kaczyńskiego.

Będzie to trzecie tego typu duże wydarzenie organizowane przez PiS. Wcześniej konwencje programowe odbywały się przed wyborami parlamentarnymi w 2015 i 2019 roku.

Jest za, głosował przeciw. Błaszczak o podwyższeniu CIT dla banków Polsat News Polsat News