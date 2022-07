Marcin Fijołek przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki nazwał swoją relację ze Zbigniewem Ziobrą mianem "szorstkiej przyjaźni". Ziobro krytykuje szefa rządu, ma swoje projekty ustaw i chce, by Solidarną Polskę liczono w sondażach oddzielnie. O te działania koalicjanta został zapytany Jarosław Kaczyński.

- Odbieram to źle, ale wracamy do definicji tego, czym jest polityka. To dziedzina wyjątkowo mocno konkurencyjna i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, a nie obrażać się na rzeczywistość. Mam ten przywilej na starość, że nie muszę w tym wyścigu uczestniczyć, ale przez lata uczestniczyłem. Nic nowego - ocenił.

Zapytany, czy wspólne listy z ziobrystami to najbardziej realny scenariusz, Kaczyński odpowiedział: "Tak. Głowy za to oczywiście nie dam, ale to jedynie racjonalne rozwiązanie. Mój młodszy kolega z Solidarnej Polski zawsze na koniec okazuje się racjonalny".