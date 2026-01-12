Jarosław Kaczyński spotkał się w poniedziałek z mieszkańcami Węgrowa. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o konieczności zjednoczenia tzw. obozu patriotycznego, terminie wyborów parlamentarnych oraz kondycji państwa i gospodarki.

Jak podkreślał, brak jedności po stronie prawicy to dziś kluczowa bariera w odzyskaniu władzy.

Węgrów. Prezes PiS: Pierwszy krok to zjednoczenie

Jarosław Kaczyński wskazywał, że najważniejszym zadaniem na dziś jest odbudowanie jedności wśród środowisk określanych przez niego jako "obóz patriotyczny". Jego zdaniem to warunek konieczny do zwycięstwa wyborczego.

- Pierwsza sprawa, pierwszy krok w tej chwili to jest zjednoczyć obóz patriotyczny. To niesłychanie ważne, bo zjednoczony obóz patriotyczny powinien dzisiaj w Polsce wygrać wybory i - to można powiedzieć - bez specjalnego trudu - mówił prezes PiS.

Jak dodał, głównym problemem pozostaje brak jedności, a dodatkowo - jak zaznaczył - obóz ten w pewnym stopniu "podlega różnego rodzaju manipulacjom".

- Te manipulacje mają źródło albo w Polsce, albo poza Polską. Nie będę w tej chwili tego rozważał, bo po prostu nie mam tutaj odpowiedniej ilości dowodów - stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS wskazał jednak na jedno "ograniczenie" po prawej stronie sceny politycznej.

- Chodzi o Konfederację Korony Polskiej, czyli partię pana Brauna - tu jest, jak to się mówi potocznie - szlaban. Dlaczego? Bo wchodząc tam w układ, my się odcinamy od całego Zachodu, ale przede wszystkim od tego państwa, które w tej chwili gwarantuje nam bezpieczeństwo - wytłumaczył Jarosław Kaczyński.

Polityk podczas konferencji został zapytany także o Krzysztofa Bosaka jako jednego z czołowych przedstawicieli prawicy.

- To młody, dobrze zapowiadający się polityk - ocenił Kaczyński. Dodał też, że przedstawiciel Konfederacji jest ostatnio atakowany, że nie ukończył studiów. - Ja oczywiście uważam, że polityk powinien skończyć studia, ale są ludzie, którzy nie ukończyli, a są mądrzy, a są tacy, którzy są profesorami i są głupi - stwierdził prezes PiS.

Jarosław Kaczyński o terminie wyborów: Mogą się różne rzeczy zdarzyć

Podczas spotkania z wyborcami Jarosław Kaczyński odniósł się również do kwestii terminu kolejnych wyborów parlamentarnych. Podkreślił, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem są wybory przeprowadzone w konstytucyjnym terminie.

- Oczywiście wybory, te w terminie konstytucyjnym, odbędą się w roku kolejnym. Oczywiście zawsze mogą się różne rzeczy zdarzyć, ale to najbardziej prawdopodobna data - powiedział.

Jak dodał, już w 2026 roku środowiska prawicowe powinny zbliżać się do sytuacji, którą określił jako "szansę na zbudowanie w Polsce racjonalnego, dobrego, sprawnego rządu". Zaznaczył przy tym, że po drodze pojawiają się różne problemy i - jak ujął - "troszkę różnych kłopotów".

Prezes PiS krytykuje rządzących. "Nie mają kwalifikacji"

W wystąpieniu prezesa PiS nie zabrakło także krytyki obecnego rządu, kwestionując ich przygotowanie do sprawowania władzy.

- Żeby rządzić, to trzeba mieć odpowiednie i to naprawdę wysokie kwalifikacje. Ci ludzie, którzy rządzą dzisiaj, tych kwalifikacji nie mają - mówił. Jak zaznaczył, same kwalifikacje można zdobyć, także w praktyce, jednak jego zdaniem kluczowa jest "dobra wola", której - według niego - obecnym władzom brakuje.

