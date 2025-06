W niedzielę w Pułtusku pojawili się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i prezydent elekt Karol Nawrocki.

Kaczyński: Nawrocki to był nasz kandydat

Podczas pikniku "Wygrała Polska" w miejskim amfiteatrze Kaczyński podziękował Nawrockiemu za walkę w kampanii wyborczej.

- Jego determinacja, siła, odporność na straszne ciosy, które go spotykały, jego optymizm, jego odporność, bo mówiło się o nim, że on nie ma nerwów. To wszystko było niezbędne do tego, żeby tę kampanię wygrać - mówił prezes PiS.

Później nazwał prezydenta elekta "głównym bohaterem". - Nie tylko dlatego, że został tym prezydentem, tylko dlatego, że zachował się z taką siłą, godności, wolą i pracą. Dziękuję i gratuluję - powiedział.

Kaczyński podkreślił z mównicy w Pułtusku, że "wysunęliśmy na kandydata niezwykłego człowieka".

- Jestem przekonany, że będzie w nim siła, determinacja i odwaga - mówił o Nawrockim i podkreślił, że nowego prezydenta cechuje "niezłomny patriotyzm".

"Wyciągnąć Polskę z ciemnej doliny"

Prezes PiS pokreślił rolę rodziny w sukcesie Nawrockiego. - Nie jest tak, że to jest tylko jeden człowiek. To jest cała grupka, aż po tą najmniejszą 7-letnią Kasię (córkę Nawrockiego - red.), bo ona też wykazywała się siłą i też była przedmiotem wyjątkowo haniebnych ataków - mówił.

Złożył na ręce najstarszego syna prezydenta Daniela podziękowania. - To dla was wszystkich było ogromnie trudne. Wydawałoby się nie do zniesienia - mówił o przebiegu kampanii.

- Ta siła musi przełożyć się na siłę całego naszego obozu, który ma przed sobą ogromne zadanie - wyprowadzić Polskę z trudnego czasu, w którym dzisiaj żyjemy, z tej ciemnej doliny ku kolejnym zwycięstwom - mówił Kaczyński.

Podkreślił, że Nawrocki "to był nasz kandydat, a to że był obywatelski to tego nie zmienia".

Kaczyński podziękował też sztabowi Nawrockiego. - Pan Paweł Szefernaker, Piotr Milowański - nasz sekretarz generalny, szef aparatu partyjnego ogromna rola w tych wyborach i pan Andruszkiewicz, odpowiedziany za to wszystko, co działo się w internecie - wymieniał.

Zdaniem Kaczyńskiego walka o prezydenturę miała ogromne znaczenie dla Polski. - Te wybory były wyborami o Polskę, o przyszłość Polski. Czy będziemy niepodległym krajem, czy będziemy mogli sami załatwiać swoje sprawy - stwierdził.

Kaczyński zapowiedział "wielki marsz po Polsce"

Kaczyński podkreślał też, że "Polska pozostanie państwem demokratycznym i praworządnym". - Ten problem - jak się wielu spodziewał - stanął po naszym zwycięstwie. Są tacy, którzy na ten akt demokratyczny zgodzić się nie chcą, no bo przegrali. Wobec tego uznają, że trzeba to w jakiś sposób podważyć - mówił.

W związku z tym zapowiedział prezes PiS zapowiedział "wielki masz po Polsce, który miałby być realizowany w najbliższych tygodniach. - Wszędzie tam, gdzie są najlepsze wynika, ale także tam, gdzie nie wygraliśmy, ale gdzie są największe wzrosty, bo za to też trzeba dziękować. Bo w trudnych dla nas regionach też trzeba walczyć - mówił.

