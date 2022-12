Jarosław Kaczyński w trakcie spotkania w Legnicy został zapytany o swój typ na mecz Polska Francja.

- Ja bym naprawdę marzył o tym, żeby powtórzyły się czasy, gdzie byliśmy przynajmniej w czwórce. Trafiliśmy na mistrza świata. Ja oczywiście jestem pełen wiary - powiedział prezes PiS.

- Każdy korzystny dla nas wynik, w tym wypadku to musi być zwycięstwo, choćby o jeden punkt, to będę skakał w powietrze - dodał.

Premier wytypował wynik meczu z Arabią Saudyjską

Doświadczenie w typowaniu ma premier Mateusz Morawiecki. Przed meczem z Arabią Saudyjską szef rządu trafnie przewidział dokładny wynik spotkania. - Po cichu mam nadzieję, że Arabia Saudyjska swój najlepszy mecz turnieju ma już za sobą. 2:0 i awans jest nasz. Takiego scenariusza bym sobie życzył i tak będę kibicował - zapewniał kilka godzin przed spotkaniem. Padł dokładnie taki wynik.

Reklama

Przed ostatnim grupowym spotkaniem, w którym Polska mierzyła się z Argentyną premier powstrzymał się od wskazania dokładnego wyniku.

- Myślę, że będzie dobrze, a może nawet bardzo dobrze - podkreślił szef rządu. - Wierzę w to głęboko - dodał.

Polacy przegrali to spotkanie 0:2, ale mimo tego awansowali do 1/8 finału. To pierwszy taki sukces od 36 lat, kiedy to reprezentacja Polski wyszła z grupy na mundialu w Meksyku. W 1/8 finału lepsza okazała się Brazylia (0:4).