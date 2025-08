Premier Donald Tusk odniósł się do sytuacji, sugerując narastające napięcie u lidera PiS.

Krzysztof Brejza złożył wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie prezesa PiS za obraźliwe słowa.

"Skierowałem wniosek do komisji etyki ws. Jarosława Kaczyńskiego. Po raz kolejny używa hejterskiego języka , tym razem obraził dziennikarza Radomira Wita" - napisał w sieci Krzysztof Brejza. Dodał do niego dwustronicowy skan pisma, w który prosi szefa tego gremium o ukaranie prezesa PiS za jego środową wypowiedź , krótko po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta.

Brejza przekonywał we wniosku, że obrażanie przedstawicieli mediów przez osobę pełniącą mandat poselski podważa zaufanie do instytucji parlamentu i stwarza atmosferę zastraszania wobec dziennikarzy.

"Jarosław Kaczyński nie po raz pierwszy w taki sposób odnosi się do dziennikarzy i oponentów politycznych, co czyni tym bardziej uzasadnionym potrzebę formalnej reakcji Komisji Etyki Poselskiej" - dodał Brejza.

Jarosław Kaczyński vs. dziennikarz TVN24. "Pan jest chamem"

Do wymiany zdań między prezesem PiS a reporterem TVN24 doszło na korytarzu sejmowym. Radomir Witt pytał Jarosława Kaczyńskiego o słowa zaprzysiężonego na prezydenta Karola Nawrockiego, który w swoim expose zapowiedział przywrócenie praworządności.

... polityk podczas udzielania wywiadu otoczony był reprezentantami prawicy. Jak relacjonowały media jedna z posłanek - Joanna Lichocka - miała głośno stwierdzić "płacą im za to przecież, ten pan (dziennikarz - red.) sporo zarabia za to". To nie pozostało bez reakcji Radomira Witta.