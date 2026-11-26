W skrócie Jarosław Kaczyński zaapelował w liście do premiera Donalda Tuska o zawetowanie projektu nowego budżetu Unii Europejskiej, uznając go za szkodliwy dla Polski.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt sejmowej uchwały wzywającej polski rząd do zablokowania unijnych propozycji budżetowych na lata 2028-2034.

Wątpliwości wobec projektu budżetu zgłaszają także pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, sprzeciwiając się m.in. ograniczeniom wydatków oraz wpływom z systemu ETS.

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Podczas konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości skrytykował projekt nowego budżetu Unii Europejskiej. Jednym z zarzutów Kaczyńskiego jest zawarty w projekcie mechanizm warunkowości.

- Budżet staje się instrumentem politycznym, bo warunkowość obejmuje całą strukturę, wszystkie jego części - stwierdził i zaznaczył, że tego typu mechanizmy mogą prowadzić do ograniczenia finansowania dla jakiegoś kraju bez merytorycznego uzasadnienia.

Kaczyński skrytykował również obcięcie środków w budżecie na politykę spójności i wspólną politykę rolną, oraz plany nałożenia nowych unijnych podatków.

- To bardzo szkodliwe dla Polski w wymiarze gospodarczym i politycznym - powiedział prezes PiS.

Kaczyński wzywa do weta. Napisał list do Tuska

W związku z tym prezes PiS poinformował, że jego partia złoży do Sejmu projekt uchwały, która wzywa rząd do zablokowania rozwiązań proponowanych w projekcie nowego budżetu. - One są skandaliczne i są wyrazem interesów imperialnych głównie jednego państwa, czyli Niemiec - stwierdził.

Kaczyński poinformował również, że napisał w tej sprawie list do premiera Donalda Tuska.

Prezes PiS zaznaczył, że komisarzem finansów jest obecnie Piotr Serafin, a więc bliski współpracownik premiera. Kaczyński zwrócił uwagę, że to właśnie Serafin w dużej mierze odpowiada za kształt przyszłego budżetu Unii Europejskiej, "jeśli nie dał się zdominować".

W Brukseli rozpoczął się unijny szczyt poświęcony budżetowi UE na lata 2028-2034. Wiele propozycji przedstawionych w projekcie budzi jednak zastrzeżenia części państw. Jednym z nich jest Polska, która nie akceptuje m.in. propozycji ograniczenia wydatków czy włączenia do budżetu wpływów z systemu ETS.

Część państw członkowskich liczy, że negocjacje uda się zakończyć jeszcze w tym roku. Taki scenariusz wydaje się jednak coraz mniej prawdopodobny. Zastrzeżenia do projektu mają oprócz Polski również pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, czyli Słowacja, Czechy i Węgry.



