W skrócie Jarosław Kaczyński zapowiedział poszukiwania młodego kandydata PiS na premiera.

W sondażu SW Research najwięcej wskazań zdobył Patryk Jaki, na którego zagłosowało 14,9 proc. respondentów.

Większość uczestników sondażu, 60,6 proc., opowiedziała się jednak za wyborem innego kandydata niż ci wymienieni.

"Prezes PiS Jarosław Kaczyński poszukuje młodego kandydata na premiera. Kto pani/pana zdaniem powinien nim zostać?" - brzmiało pełne pytanie zadane w sondażu SW Research na zlecenie Onetu.

Wśród wymienionych pojawili się Tobiasz Bocheński, Zbigniew Bogucki, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki. Według ustaleń Onetu to oni są najczęściej typowani przez polityków PiS do objęcia roli kandydata na premiera ewentualnego przyszłego rządu.

Kto powinien być kandydatem PiS na premiera? Najnowszy sondaż

Z badania wynika, że spośród podanych nazwisk Polacy najchętniej widzieliby w roli kandydata na premiera z ramienia PiS Patryka Jakiego. W sumie głos na niego oddało 14,9 proc. biorących udział w sondażu.

Na drugim miejscu uplasował się natomiast obecny szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki, na którego zagłosowało 9,1 proc. respondentów.

Najniższy stopień podium przypadł byłemu ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi. Polityka poparło 7,9 proc. badanych. Ostatnie miejsce zajął natomiast były kandydat na prezydenta Warszawy - Tobiasz Bocheński, którego w sondażu poparło 7,5 proc. ankietowanych.

Pozostała znaczna część respondentów - 60,6 proc. - stwierdziła natomiast, że wolałaby, aby kandydatem PiS na premiera został "ktoś inny".

Jarosław Kaczyński poszukuje młodego kandydata na szefa rządu

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński stwierdził w zeszłym tygodniu, że w roli premiera ewentualnego przyszłego rządu widziałby kogoś, kto ma mniej niż 50 lat. Kryterium nie spełnia zatem m.in. Mateusz Morawiecki, który w przeszłości deklarował, że chciałby ponownie objąć tę funkcję.

- Jeśli będzie taka decyzja Polaków, to chciałbym na to stanowisko w przyszłości powrócić - mówił w wywiadzie dla "Super Expressu".

Dodajmy, że w PiS trwa obecnie spór pomiędzy frakcją byłego premiera, a tzw. maślarzami - m.in. Przemysławem Czarnkiem, Jackiem Sasinem, Tobiaszem Bocheńskim i Patrykiem Jakim, którzy są nieprzychylni Morawieckiemu. Nazwa grupy wzięła się od Bocheńskiego i afery z niemieckim masłem w samolocie LOT-u.

Sam konflikt w PiS-ie miał natomiast zostać zażegnany podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego. Jednak, według doniesień mediów, zamiast tego jeszcze bardziej się zaognił.

Sondaż został zrealizowany w dniu 14 stycznia 2026 r. przez agencję SW Research na zlecenie Onetu metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 820 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

