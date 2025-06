Kaczyński mówił o "agenturze Putina". "Będę się za was modlił"

- Mamy nadzieję na to, że to wszystko, co tak bardzo dzisiaj szkodzi Polsce, się skończy. Że skończy się to, że agentura Putina może tutaj tak swobodnie działać, do tego pod osłoną policji i co miesiąc składać tutaj haniebny napis - powiedział Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Prezes PiS mówił również o tym, co usłyszał od księdza podczas porannej spowiedzi. - Będę się za was modlił, żebyście po odebraniu słusznej kary nawrócili się i zostali zbawieni - dodał.