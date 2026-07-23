W czwartek około godz. 15 spod budynku przy ulicy Nowogrodzkiej wyjechał samochód, którym podróżował Morawiecki. Dziennikarze prosili o komentarz po spotkaniu, ale polityk nie uchylił szyby.

"Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki" - przekazał we wpisie tuż po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Przypomniał, że "czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia". "Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny" - podkreślił Bochenek.

Rozmowy ostatniej szansy w PiS. Piotr Müller: Nie ma naszej zgody

Głos w sprawie spotkania zabrał również europoseł PiS Piotr Müller. "Rozmowy z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim prowadzimy w dobrej wierze i z bardzo dużą wolą porozumienia. Przedstawiliśmy 21 konkretnych propozycji mechanizmów, które mogą uspokoić sytuację, odbudować zaufanie i zakończyć niepotrzebny spór" - przekazał za pośrednictwem platformy X.

Członek stowarzyszenia byłego premiera podkreślił m.in. że "jednym z głównych argumentów podnoszonych przeciwko Rozwojowi Plus były kwestie finansowania". Nawiązał tym samym do wypowiedzi Kaczyńskiego, który stwierdził, że funkcjonowanie stowarzyszeń w ramach partii mogłoby ją "bardzo drogo kosztować" ze względu na potencjalne odebranie subwencji.

"Wątpliwości te zostały rozstrzygnięte zarówno przez niezależne opinie prawne, jak i przez oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ma więc merytorycznych podstaw, by dalej budować wokół tej sprawy atmosferę podejrzliwości" - pisał Müller.

"Z naszej strony dobra wola pozostaje niezmienna. Wciąż jest czas na porozumienie, uspokojenie emocji i wspólną walkę o zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem. Dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko" - zaznaczył europoseł.

Jak podkreślił, "nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji". "Lojalność udowadnia się wieloletnią pracą, odpowiedzialnością i walką o wspólne zwycięstwo, niekiedy przedstawieniem kierownictwu nieprzyjemnej prawdy. Dowodem lojalności nie jest dokument podsunięty do podpisu" - podsumował.

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Trzy godziny i skrajnie różne wrażenia. Jak przebiegło spotkanie na Nowogrodzkiej?

Jak ustaliła Interia, spotkanie w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej okazało się nie być spotkaniem w cztery oczy między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Wzięli udział także Jacek Sasin, postrzegany jako lider frakcji anty-Morawieckiej (tzw. maślarze) oraz sekretarz generalny partii Piotr Milowański. Rozmowa trwała trzy godziny, zaczęła się w południe i zakończyła w okolicach godziny 15.

Wrażenia ze spotkania są skrajnie różne, w zależności od tego z przedstawicielem której frakcji się rozmawia. Jeden z posłów sympatyzujących z frakcją maślarzy referował, że prezes w ścisłym gronie miał stwierdzić, że "Mateusz oszalał" i że przyjął strategię "zero ustępstw".

- Prezes położył na stole kilka wariantów, ale każdy zaczynał się od złożenia oświadczenia o rezygnacji ze stowarzyszenia. Jarosław stwierdził, że Mateusz gra na opuszczenie partii - mówi nasze źródło.

Inaczej sprawę przedstawia otoczenie Morawieckiego. - Prezes mówi i myśli jak maślarz - przekazał nam jeden z polityków. - Widać, że nie chcą porozumienia, tylko chcą wypchnięcia nas. Prezes chce partii ciasnej, ale własnej i to wniosek z tego spotkania - mówi nasz rozmówca.

Wszystko wskazuje więc na to, że większość osób zgromadzonych wokół Mateusza Morawieckiego nie złoży oświadczeń o rezygnacji z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, a zgodnie z uchwałą kierownictwa partii jest to jednoznaczne z wykluczeniem ich z partii.

Osoby z otoczenia Morawieckiego zapewniają też, że nie zamierzają rezygnować z organizacji konferencji programowej, połączonej z grillem, która ma się odbyć w Warszawie 31 lipca.

Zakaz przynależności do stowarzyszeń w PiS. Siedem dni na decyzję

Oświadczenie, o którym mowa w komunikacie opublikowanym przez Bochenka po spotkaniu polityków, dotyczy decyzji ogłoszonej 15 lipca. Rzecznik PiS przekazał wówczas, że "członkowie Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń".

W podjętej uchwale wskazano, że zakaz dotyczy grup, "których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

- W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności w ramach tych gremiów - tłumaczył Bochenek, ogłaszając decyzję PiS.

Członkom partii dano na to siedem dni. Jak zapowiedział rzecznik ugrupowania, w przeciwnym razie zostanie "uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego".

W reakcji na ten komunikat Jacek Sasin ogłosił, że kończy działalność stowarzyszenia "Po pierwsze Polska". Tymczasem Mateusz Morawiecki, założyciel stowarzyszenia "Rozwój Plus", w odpowiedzi na ogłoszenie zakazu zamieścił wpis na platformie X.

"Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Rozwój Plus" - podkreślił.

Partia czy stowarzyszenie? Politycy PiS mają czas do północy na decyzję

Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim rozpoczęło się w czwartek o godz. 12 przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jeszcze przed rozmową byłego premiera i prezesa PiS nastroje wśród części polityków partii nie były zbyt optymistyczne.

- Wydaje mi się, że żadna ze stron się nie cofnie. Patrząc od wewnątrz, coraz więcej rzeczy na to wskazuje - mówił w rozmowie z dziennikarzami Interii - Łukaszem Szpyrką i Łukaszem Rogojszem - dobrze zorientowany polityk PiS-u z frakcji "maślarzy", czyli przeciwników Morawieckiego.

Brak nadziei na przełom wyrażali także stronnicy byłego premiera i wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Sam Morawiecki w ostatnich dniach kilkukrotnie podkreślał, że nie zamierza opuszczać partii, ale nie chce także rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego obecnie należy 40 posłów i posłanek oraz czterech europosłów.

Nawet w najnowszym nagraniu, jakie były premier opublikował w sieci, podkreślał, że jego miejsce jest w PiS. - Bądźmy wielkim obozem polskich spraw - apelował.

Tymczasem ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego mija o północy. Do tego czasu politycy PiS muszą zdecydować - czy zostają w partii, czy przechodzą do stowarzyszenia.





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