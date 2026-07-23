Kaczyński-Morawiecki, koniec rozmów. Jest oświadczenie rzecznika PiS

Jak mówiła reporterka na antenie Polsat News, samochód, który wyjechał spod budynku przy ul. Nowogrodzkiej, to limuzyna Służby Ochrony Państwa. Taką zazwyczaj porusza się były polski premier.

Informację o zakończeniu spotkania potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Spotkanie Morawiecki-Kaczyński zakończone. "Charakter konstruktywny"

"Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki" - przekazał we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Przypomniał, że "czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia". "Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny" - podkreślił Bochenek.

Więcej informacji wkrótce...

Partia czy stowarzyszenie? Politycy PiS mają czas do północy na decyzję

Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim rozpoczęło się w czwartek o godz. 12 przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jeszcze przed rozmową byłego premiera i prezesa PiS nastroje wśród części polityków partii nie były zbyt optymistyczne.

- Wydaje mi się, że żadna ze stron się nie cofnie. Patrząc od wewnątrz, coraz więcej rzeczy na to wskazuje - mówił w rozmowie z dziennikarzami Interii - Łukaszem Szpyrką i Łukaszem Rogojszem - dobrze zorientowany polityk PiS-u z frakcji "maślarzy", czyli przeciwników Morawieckiego.

Brak nadziei na przełom wyrażali także stronnicy byłego premiera i wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Sam Morawiecki w ostatnich dniach kilkukrotnie podkreślał, że nie zamierza opuszczać partii, ale nie chce także rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego obecnie należy 40 posłów i posłanek oraz czterech europosłów.

Nawet w najnowszym nagraniu, jakie były premier opublikował w sieci, podkreślał, że jego miejsce jest w PiS. - Bądźmy wielkim obozem polskich spraw - apelował.

Tymczasem ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego mija o północy. Do tego czasu politycy PiS muszą zdecydować - czy zostają w partii, czy przechodzą do stowarzyszenia.





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