Kaczyński: Leje się dziś krew naszego bratniego ukraińskiego narodu

W czwartek, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości i w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej odbył się Marsz Pamięci, który przeszedł spod Archikatedry św. Jana Chrzciciela, Krakowskim Przedmieściem na plac Piłsudskiego. Wśród uczestników są politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.

- To rocznica inna, niż nawet ta rok temu. Dziś te prawdy, które zawsze były nam bliskie, okazały się tak bardzo aktualne, jak tylko można sobie wyobrazić. Sprawa niepodległości, sprawa suwerenności jest dzisiaj kwestią nierozstrzygniętą. Kwestią, którą postawiono jakby na nowo - mówił Jarosław Kaczyński na placu Piłsudskiego.

- Postawiono w sposób niezwykle brutalny, bo leje się dziś krew naszego bratniego ukraińskiego narodu. Ale postawiono także w inny sposób - poprzez różnego rodzaju zabiegi, dyplomacje, naciski gospodarcze, próby kwestionowania tego, co mogliśmy jeszcze niedawno traktować jako trwałe - dodał prezes PiS.

Jak podkreślił, pytanie, które musimy sobie stawiać to pytanie o to, "jaka droga prowadzi do sukcesu, nie tylko do ocalenia wszystkiego, co już uzyskaliśmy, ale także dalszego rozwoju, realizacji dalszych, jeszcze odważniejszych celów".

- W tym momencie warto spojrzeć wstecz o te 104 lata. Do uzyskania niepodległości doprowadził czyn i myśl. Dziś to też jest szczególnie aktualne stwierdził Kaczyński.

- Ileż było koncepcji, różnego rodzaju przedsięwzięć, które jednak składały się w pewną całość, w dążenie ku niepodległości, w marsz w jednym kierunku. Choć koncepcje te wydawały się czasem sprzeczne, dziś wiemy, że wiele spośród nich przyczyniło się do ostatecznego sukcesu - mówił, odnosząc się do polskiej historii.

Obchody w przededniu Narodowego Święta Niepodległości

Jak informował PiS, Marsz Pamięci jest częścią społecznych obchodów w przededniu Narodowego Święta Niepodległości. Idący na czele marszu uczestnicy trzymali transparent "Warto być Polakiem".

Marsz zakończył się złożeniem kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w 104. jego przyjazdu do Warszawy.

Wcześniej z udziałem polityków PiS w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela odbyła się msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.