Mateusz Morawiecki jest gościem warszawskiego wydarzenia z serii "Piwo z Mentzenem". Jednym z jego elementów jest debata pomiędzy liderem Konfederacji i byłym premierem.

- Bardzo dziękuję za odwagę. Wiem, że to nie jest takie proste w pana partii, móc wyjść na piwo bez zgody prezesa. Więc bardzo szczerze, autentycznie panu dziękuję - powiedział Sławomir Mentzen, zwracając się do Mateusza Morawieckiego na początku warszawskiego spotkania trasy "Piwa z Mentzenem".

Odpowiadając na słowa lidera Konfederacji, Mateusz Morawiecki wspomniał o krytyce, którą Sławomir Mentzen niedawno skierował w kierunku Jarosława Kaczyńskiego. Polityk Nowej Nadziei nazwał wówczas prezesa PiS m.in. "politycznym gangsterem".

Debata Morawiecki - Mentzen. "Powinien pan przeprosić"

- Po tym, co pan poseł zrobił, w ogóle nie powinienem tutaj przychodzić, ponieważ w sposób absolutnie nieakceptowalny uderzył w prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to jest coś, co naprawdę powinno być niedopuszczalne. Właściwie powinien pan przeprosić, ale wiem, że zapewne pan tego nie zrobi - stwierdził były szef rządu.

- Mówienie "PiS - PO jedno zło" to kompletne nieporozumienie, skrajny fałsz i totalna manipulacja. I dlatego, w takiej sytuacji w jakiej zostałem postawiony, chcę od tego zacząć. Ponieważ mam niewątpliwy szacunek do pana prezesa, to jest człowiek który przez ostatnie dziesiątki lat, mając Polskę w sercu, walczył o to, żeby trzymać suwerenność, żeby rozwój Polski był jak najszybszy. Krótko powiem, że Jarosław Kaczyński jest sigmą polskiej polityki - podkreślił.

Po tych słowach część zebranego tłumu zaczęła skandować "Jarosław, Jarosław!". Sławomir Mentzen nie zareagował w żaden sposób na słowa Mateusza Morawieckiego i przeszedł do dalszej części dyskusji, dotyczącej systemu podatkowego za czasów rządu PiS.

Spotkanie Mentzena z Morawieckim. Lider Konfederacji o "zabieraniu pieniędzy"

W dalszej części dyskusji Sławomir Mentzen zaprezentował fragment jednej z wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, w której stwierdził, że w programie Prawa i Sprawiedliwości istnieją elementy socjalizmu.

- Tak ja jestem za tym, żeby był solidaryzm społeczny, a nie darwinizm społeczny - stwierdził były premier.

- To tu się na pewno nie zgodzimy, bo chciałbym, żeby ludzie mogli sami żyć za swoje pieniądze - odpowiedział Mentzen.

- Chciałbym pan, żeby był darwinizm społeczny? - dopytywał polityk PiS.

- Chciałbym, żeby ludzi rozliczać z efektów ich pracy (…) Pan jak tylko widzi pieniądze, to się panu oczy świecą. Oni siedzą na workach pieniędzy, trzeba im je zabrać, zapłacić z tego - wyrzucał lider Nowej Nadziei.

- A pan proponuje zostawić bankom - skwitował Morawiecki.

"Polityczny WF": Nawrocki prezydentem Konfederacji? interia INTERIA.PL