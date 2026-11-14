W skrócie
- Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas konwencji w Katowicach konieczność gospodarczej ofensywy i odzyskania władzy przez PiS w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.
- Przemysław Czarnek zaproponował obniżenie cen energii poprzez wyjście z systemu ETS oraz podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie.
- Beata Szydło podkreśliła konieczność przywrócenia praworządności oraz stabilizacji finansów publicznych, wskazując na potrzebę odsunięcia obecnej koalicji od władzy.
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Podczas sobotniej konwencji gospodarczej PiS w Katowicach Jarosław Kaczyński, krytykując obecne rządy m.in. za zadłużenie, mówił w swoim wystąpieniu o konieczności "ofensywy" gospodarczej i powrotu do polityki tej partii z lat 2005-2007 i 2015-2023, z pewnymi modyfikacjami dyktowanymi obecną sytuacją.
Owa "ofensywa" miałaby polegać nie na obcinaniu wydatków społecznych, ale na bardziej skutecznym ściąganiu pieniędzy i "opanowaniu okradania budżetu i w ogóle okradania państwa" czy zaktywizowaniu polskiego kapitału.
Wybory 2027. Jarosław Kaczyński zapowiada "ofensywę" gospodarczą
Jak przekonywał prezes PiS, powrót do równowagi nie będzie możliwy bez zmiany sytuacji politycznej i odzyskania władzy przez PiS.
- Wygrać to pierwsza sprawa, najważniejsza. Druga to stworzyć rząd, który będzie mógł dobrze pracować, który będzie mógł nie bawić się, tak jak to już było niejeden raz w polskiej historii ostatnich kilkudziesięciu lat, w nieustanne rokowania, nieustanne nocne narady co można zrobić, co nie można zrobić, jaką osobę wstawić, na jakie stanowiska i jakie nie wstawiać. Jeżeli tak to będzie wyglądało, to po prostu dobrze rządzić się nie da - przekonywał Jarosław Kaczyński.
Jak zaznaczył, już dziś trzeba mówić o konkretnych osobach, które będą rządziły i wchodziły w skład spółek Skarbu Państwa. - I to nie ma nic wspólnego, proszę państwa, z żadną polityzacją. Chodzi tylko o to, żeby nie tworzyć takiego mechanizmu, że jak ktoś jest w partii, to na pewno nic nie umie i chce tylko kraść - dodał Kaczyński. Jak zapewnił, nie będzie mowy o żadnym rozdawnictwie, w którym jedyną przesłanką awansu jest przynależność lub powiązanie z daną partią.
Katowice. Przemysław Czarnek zapowiada odejście od ETS
Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek swoje wystąpienie oparł na trzech słowach: "normalność", "spokój" i "stabilizacja". Wyraził przekonanie, że takie były rządy PiS.
- Chcemy powrotu do niższej składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą i zarabiają do 120 tys. zł rocznie (...) Proponujemy zostawienie w kieszeni podatników nawet 24 tys. zł łącznie w rodzinie, bo chcemy podnieść ze 120 do 180 tys. zł drugi próg podatkowy - zadeklarował Czarnek.
Kandydat na premiera zaproponował też obniżenie wszystkim Polakom cen energii elektrycznej i ciepła "o kilkadziesiąt procent, natychmiast wychodząc z ETS-u". PiS deklaruje też m.in. zwolnienia podatkowe pracujących emerytów i kartę podatkową, która ma stanowić powrót do prostego rozliczenia się dla tych, którzy prowadzą podstawową działalność gospodarczą. Według Czarnka pozwoli to wyjść przedsiębiorcom z szarej strefy.
Również Czarnek krytykował obecnie rządzących, zarzucając im m.in., że ich działania związane z Trybunałem Konstytucyjnym mają na celu "przykrycie" złej sytuacji gospodarczej państwa.
Wybory parlamentarne 2027. Szydło: Wrócić musi praworządność
Była premier Beata Szydło w swoim wystąpieniu nawiązała do 2015 r., kiedy obejmowała funkcję szefa rządu i przy sprzeciwie części polityków i ekspertów wprowadzano program 500+, który - jak powiedziała - stał się ważnym impulsem rozwojowym polskiej gospodarki i znacząco ograniczył ubóstwo.
- Inwestowaliśmy w ludzi, a ci ludzie wydawali te pieniądze u siebie, tam, gdzie żyli, tam gdzie mieszkali. Dzięki temu lokalny przedsiębiorca mógł utrzymać swoją firmę, mogły rozwijać się gminy, mogły rozwijać się małe miasteczka, miejscowości. Ludzie nie musieli stamtąd uciekać - mówiła Szydło. Przekonywała, że dziś ludzie coraz częściej zaczynają się martwić wysokimi rachunkami za energię czy cenami paliw.
Szydło mówiła, że trzeba odsunąć od władzy obecne rządy, a następnie przywrócić stabilność finansów publicznych. - Wrócić musi do Polski praworządność. Instytucje państwowe muszą znowu zacząć funkcjonować dla ludzi, a nie przeciwko ludziom - powiedziała.