W skrócie Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas konwencji w Katowicach konieczność gospodarczej ofensywy i odzyskania władzy przez PiS w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Przemysław Czarnek zaproponował obniżenie cen energii poprzez wyjście z systemu ETS oraz podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie.

Beata Szydło podkreśliła konieczność przywrócenia praworządności oraz stabilizacji finansów publicznych, wskazując na potrzebę odsunięcia obecnej koalicji od władzy.

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Podczas sobotniej konwencji gospodarczej PiS w Katowicach Jarosław Kaczyński, krytykując obecne rządy m.in. za zadłużenie, mówił w swoim wystąpieniu o konieczności "ofensywy" gospodarczej i powrotu do polityki tej partii z lat 2005-2007 i 2015-2023, z pewnymi modyfikacjami dyktowanymi obecną sytuacją.

Owa "ofensywa" miałaby polegać nie na obcinaniu wydatków społecznych, ale na bardziej skutecznym ściąganiu pieniędzy i "opanowaniu okradania budżetu i w ogóle okradania państwa" czy zaktywizowaniu polskiego kapitału.

Wybory 2027. Jarosław Kaczyński zapowiada "ofensywę" gospodarczą

Jak przekonywał prezes PiS, powrót do równowagi nie będzie możliwy bez zmiany sytuacji politycznej i odzyskania władzy przez PiS.

- Wygrać to pierwsza sprawa, najważniejsza. Druga to stworzyć rząd, który będzie mógł dobrze pracować, który będzie mógł nie bawić się, tak jak to już było niejeden raz w polskiej historii ostatnich kilkudziesięciu lat, w nieustanne rokowania, nieustanne nocne narady co można zrobić, co nie można zrobić, jaką osobę wstawić, na jakie stanowiska i jakie nie wstawiać. Jeżeli tak to będzie wyglądało, to po prostu dobrze rządzić się nie da - przekonywał Jarosław Kaczyński.

Jak zaznaczył, już dziś trzeba mówić o konkretnych osobach, które będą rządziły i wchodziły w skład spółek Skarbu Państwa. - I to nie ma nic wspólnego, proszę państwa, z żadną polityzacją. Chodzi tylko o to, żeby nie tworzyć takiego mechanizmu, że jak ktoś jest w partii, to na pewno nic nie umie i chce tylko kraść - dodał Kaczyński. Jak zapewnił, nie będzie mowy o żadnym rozdawnictwie, w którym jedyną przesłanką awansu jest przynależność lub powiązanie z daną partią.

Katowice. Przemysław Czarnek zapowiada odejście od ETS

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek swoje wystąpienie oparł na trzech słowach: "normalność", "spokój" i "stabilizacja". Wyraził przekonanie, że takie były rządy PiS.

- Chcemy powrotu do niższej składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą i zarabiają do 120 tys. zł rocznie (...) Proponujemy zostawienie w kieszeni podatników nawet 24 tys. zł łącznie w rodzinie, bo chcemy podnieść ze 120 do 180 tys. zł drugi próg podatkowy - zadeklarował Czarnek.

Kandydat na premiera zaproponował też obniżenie wszystkim Polakom cen energii elektrycznej i ciepła "o kilkadziesiąt procent, natychmiast wychodząc z ETS-u". PiS deklaruje też m.in. zwolnienia podatkowe pracujących emerytów i kartę podatkową, która ma stanowić powrót do prostego rozliczenia się dla tych, którzy prowadzą podstawową działalność gospodarczą. Według Czarnka pozwoli to wyjść przedsiębiorcom z szarej strefy.

Również Czarnek krytykował obecnie rządzących, zarzucając im m.in., że ich działania związane z Trybunałem Konstytucyjnym mają na celu "przykrycie" złej sytuacji gospodarczej państwa.

Wybory parlamentarne 2027. Szydło: Wrócić musi praworządność

Była premier Beata Szydło w swoim wystąpieniu nawiązała do 2015 r., kiedy obejmowała funkcję szefa rządu i przy sprzeciwie części polityków i ekspertów wprowadzano program 500+, który - jak powiedziała - stał się ważnym impulsem rozwojowym polskiej gospodarki i znacząco ograniczył ubóstwo.

- Inwestowaliśmy w ludzi, a ci ludzie wydawali te pieniądze u siebie, tam, gdzie żyli, tam gdzie mieszkali. Dzięki temu lokalny przedsiębiorca mógł utrzymać swoją firmę, mogły rozwijać się gminy, mogły rozwijać się małe miasteczka, miejscowości. Ludzie nie musieli stamtąd uciekać - mówiła Szydło. Przekonywała, że dziś ludzie coraz częściej zaczynają się martwić wysokimi rachunkami za energię czy cenami paliw.

Szydło mówiła, że trzeba odsunąć od władzy obecne rządy, a następnie przywrócić stabilność finansów publicznych. - Wrócić musi do Polski praworządność. Instytucje państwowe muszą znowu zacząć funkcjonować dla ludzi, a nie przeciwko ludziom - powiedziała.



