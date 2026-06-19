W skrócie Jarosław Kaczyński i Jordan Bardella podczas konferencji podkreślili wspólne stanowisko, że Unia Europejska powinna funkcjonować, ale jej celem musi być służenie narodom.

Bardella wyraził nadzieję na zmiany w UE i Komisji Europejskiej po ewentualnym swoim zwycięstwie w wyborach prezydenckich we Francji i triumfie PiS w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Jordan Bardella, podczas wizyty w Polsce, omówił kwestie migracji i podkreślił znaczenie ochrony zewnętrznych granic Europy, wskazując na działania Białorusi i Rosji.

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Jordan Bardella przyleciał do Polski w czwartek. Lider prawicowego Zjednoczenia Narodowego i poseł do Parlamentu Europejskiego spotkał się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim i wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem w polskim Sejmie.

W piątek po godz. 16 Bardella wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Spotkanie Kaczyński - Bardella. "Koalicja, która zmieni UE"

- Rzeczywiście mieliśmy tą wizytę, pilotowaliśmy ją. To była bardzo ważna wizyta na granicy, ale przede wszystkim były rozmowy, które niedawno się zakończyły - relacjonował prezes PiS.

- Te rozmowy pokazały, że jest bardzo wiele bardzo ważnych, zupełnie zasadniczych wspólnych punktów, które określają nasze cele, nasz sposób rozumowania, nasze poglądy - dodał Kaczyński.

Prezes PiS wyraził nadzieję, że Bardella niebawem zostanie prezydentem Francji i będzie to "ogromnie ważna zmiana". - Przy czym mówię to państwu, ale mówiliśmy także o tym w trakcie naszych rozmów. To będzie droga, bo ważny krok, decydujący, można powiedzieć, ku temu, by w Polsce, Europie powstała koalicja, która będzie w stanie UE zmienić - powiedział Kaczyński.

Francuski polityk podziękował politykom PiS i Kancelarii Prezydenta RP a także wyraził nadzieję, że po zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 2027 i triumfie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości będzie możliwe "doprowadzenie do zwrotu w Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej tak, aby służyły naszym narodom i odwrotnie"..

- Mamy wspólny pogląd, że Unia Europejska powinna trwać, ale powinna służyć narodom (...) Dzisiaj nie służy i to stan, który się musi skończyć i są liczne oznaki, że koniec się zbliża - dodał z kolei prezes PiS.

Bardella w Polsce. Mówił o zagrożeniach związanych z migracją

W piątek Jordan Bardella odbył wizytę w siedzibie Frontexu w Warszawie oraz na granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy w towarzystwie szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera i europosłów Adama Bielana (PiS) i Anny Bryłki (Konfederacja).

Podczas swoich wystąpień Bardella mówił m.in. o tym, że "Białoruś i Rosja dążą do stwarzania zagrożenia i podważania interesów Europy", a brak kontroli nad migracją sprawi, że Europa "nie będzie już tym kontynentem Europejczyków".

Francuski polityk wskazał również postulat, aby Frontex był "w pełni wspierany w swojej misji ochrony zewnętrznych granic Europy" oraz "upoważniony do odsyłania każdego nielegalnego migranta".

Bardella na granicy polsko-białoruskiej. "Polska broni europejskiej cywilizacji"

Odnosząc się do sytuacji panującej na polsko-białoruskiej granicy francuski polityk stwierdził, że jest w niej widoczne "narzędzie Rosji", która wykorzystuje migrację jako "dźwignię szantażu dyplomatycznego".

- W obronie jednej z zewnętrznych granic Europy Polska broni w rzeczywistości całej europejskiej cywilizacji, chroni nasze wartości i nasze tożsamości przed jednym z największych zagrożeń XXI wieku. Jeśli europejskie mocarstwa nie uświadomią sobie egzystencjalnego niebezpieczeństwa, jakim jest masowa imigracja, znikniemy - mówił w Kuźnicy.

Jordan Bardella w niedawnej rozmowie z Interią mówił m.in. o swojej wizji Europy czy kształtowaniu relacji z Ukrainą i NATO. Przewodniczący partii Zjednoczenie Narodowe najprawdopodobniej zostanie kandydatem swojego ugrupowania w wyborach prezydenckich we Francji w 2027 roku.

Na rok przed wyborami francuskie sondaże dają przedstawicielowi Zjednoczenia Narodowego największe szansę na zwycięstwo, niezależnie od tego czy ostatecznie wystartuje Bardella czy Marine Le Pen.





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