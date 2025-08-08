"Zamiast ekonomicznego impulsu - gigantyczny skandal: jachty, solaria, imprezy plenerowe, ekspresy mobilne. Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele" - wylicza Jarosław Kaczyński na platformie X.

Prezes PiS przypomniał, że KPO miało zapewnić pieniądze na inwestycje, innowacje, bezpieczeństwo lekowe. "A nie ma na nic! Brakuje na tarczę energetyczną, kwotę wolną czy inwestycje w samorządach" - podkreślił.

"Wielka część Polaków przejrzała na oczy. Mam nadzieję, że także inni zrozumieją, czym jest ta władza" - skwitował.

Afera wokół KPO. Jachty i solarium za dotacje, Tusk reaguje

Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pojawiła się mapa ukazująca przedsiębiorstwa w sektorze HoReCa (obejmującym hotele, gastronomię i catering), które otrzymały dotacje. Wynika z niej, że niektórzy przedsiębiorcy wykorzystywali pieniądze m.in. na firmowe jachty, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.

Do sprawy odniósł się w piątek premier Donald Tusk. W trakcie konferencji prasowej w Łebie szef rządu potwierdził, że te informacje dotarły do niego. Odbył już rozmowę z minister odpowiedzialną za program i będzie wymagał szybkiej reakcji.

Donald Tusk o nieprawidłowościach wokół KPO. "Będą musiały je zwrócić"

- Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. W drodze do Łeby rozmawiałem telefonicznie z panią minister Pełczyńską-Nałęcz odpowiedzialną za realizację z KPO. Dowiedziałem się, że o możliwych nieprawidłowościach czy też niechlujności, głupio rozdawanych środkach, ministerstwo wiedziało od pewnego czasu. Przeprowadzana jest kontrola w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za te mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarsko-restauracyjno-cateringową - stwierdził.

Kontynuując, Tusk zapowiedział, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości, podmioty, które otrzymały środki będą musiały je zwrócić.

