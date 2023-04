Błaszczak: Rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie

Następnie głos zabrał szef MON Mariusz Błaszczak. - Wojsko Polskie przez swoją siłę ma odstraszać agresora. Przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych sił lądowych Europy - mówił Błaszczak.

- W ciągu dwóch lat - jeśli tylko będziemy kontynuować swoją polityczną misję - doprowadzimy do tego, że polskie siły lądowe będą najsilniejsze w Europie, w ramach NATO - dodał. Stwierdził, że to jedyna recepta, by obronić Polskę.

Szef MON wyliczał zmiany, które nastąpiły w związku z wejściem w życie ustawy o obronie ojczyzny. - Zacznę od liczebności Wojska Polskiego. Wprowadziliśmy nową metodę rekrutacji do wojska, jesteśmy aktywni. W ubiegłym roku osiągnęliśmy największą wartość, jeśli chodzi o liczbę nowych żołnierzy zawodowych, ponad 13 tys. - powiedział Błaszczak.

- To wstęp do tego, byśmy osiągnęli liczbę 300 tys. żołnierzy. (...) Wojsko musi być liczne i musi mieć rozwinięte rezerwy, co pokazuje wojna tocząca się w Ukrainie - zaznaczył.